Doku über Bürgergeld-Empfänger aus NRW: RTL Zwei muss Warnhinweis einblenden

In der Doku-Reihe „Armes Deutschland“ werden Menschen begleitet, die in sozialen Brennpunkten leben. Viele von ihnen sind von staatliches Unterstützung wie beispielsweise dem Bürgergeld angewiesen und haben daher ein begrenztes monatliches Budget.

In der neuen Folge (TV-Ausstrahlung am 4. November) treffen die Zuschauer auf Christian aus Neuss. Der 52-Jährige lebt im Monat von 563 Euro Bürgergeld, berichtet er in der RTL Zwei Sendung. Maßgeblich daran beteiligt ist seine Spielsucht, die er ebenfalls thematisiert.

Bürgergeld-Empfänger wird deutlich

Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten hat Christian erst ein halbes Jahr lang Bürgergeld empfangen. Vorher hat er eine feste Arbeit gehabt, wie er erzählt: „Früher habe ich gutes Geld verdient in meinem Job und habe nicht schlecht gelebt. (…) Ich habe in der Chemiebranche gelernt und habe nach der Ausbildung im Schichtdienst angefangen. Es war sehr anstrengend, aber ich habe gutes Geld verdient.“

Doch eine falsche Entscheidung stellt sein Leben plötzlich auf den Kopf. „Dann kam die Spielsucht in mein Leben. Ich habe deswegen einen fünfstelligen Betrag verzockt“, so der Mann aus Neuss. Seinen Job hat er verloren, weil er sich des Öfteren Krankenscheine genommen hat, um zu spielen. Nach dieser Geschichte blendet RTL Zwei plötzlich einen Warnhinweis.

Die Zuschauer sehen eine Tafel mit der Nummer zur Telefonberatung zu Glücksspielsucht. „Die Spielsucht hat Christian neben viel Geld auch seinen Job gekostet. Sie können sich an die eingeblendete Hotline wenden, wenn Sie selbst Probleme mit dem Spielen haben oder sich Sorgen um eine angehörige Person machen“, heißt es dazu.

RTL2 zeigt aktuell neue Folgen von „Armes Deutschland“ immer samstags in der Primetime. Vorab gibt es die Staffel auch in der Mediathek bei RTL+.