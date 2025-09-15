Bürgergeld-Empfänger muss in den Knast: „Bisschen wie Urlaub“

Mit 18 gerade erst volljährig, und schon eine Knastkarriere. „Armes Deutschland-Protagonist Steven aus Dresden hat mehr Einträge im Vorstrafenregister als manch Älterer in einem ganzen Leben. Jetzt muss er in die JVA. Doch anstatt reumütig zu wirken, vergleicht der Teenager seine Haft mit Ferien.

In Prohlis, einem Plattenbauviertel der sächsischen Hauptstadt, lebt Steven mit Freundin Angelina (19). Beide ohne Ausbildung und ohne Job. Statt Bewerbungen zu schreiben, schiebt Steven einen ruhigen. Warum auch? Schließlich habe er eh fest damit gerechnet, dass er bald „rein“ muss.

Bürgergeld-Empfänger vergleicht Knast mit Ferien

„Wir haben vor Kurzem Post gekriegt, dass ich bald meinen Arrestantritt hab. Der wird dann morgen stattfinden“, so der 18-jährige emotionslos. Dann ist es soweit. Steven packt nicht mal eine Tasche. Es sind immerhin nur zwei Wochen. „Ich hab mit länger gerechnet“, gibt er sich gelassen, und beschreibt die Inhaftierung als „bisschen wie Urlaub“. „Es stört mich nicht, weil ich die Erfahrung irgendwann mal nehmen wollte“, erklärt der Sachse.

+++ Auch spannend: Bürgergeld-Empfängerin wandert in die USA aus – auf sie warten Kosten von bis zu 70.000 Euro +++

Die Liste seiner Delikte ist lang: Schwarzfahren, Prügelei am Bahnhof, Autospiegel abgetreten. Dazu Körperverletzung, unterlassene Hilfeleistung und das alles meist mit ordentlich Promille im Blut. Schon als Jugendlicher prügelte er sich mit Lehrern und wollte sogar seine Grundschule anzünden.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Seine Freundin sieht das alles weniger entspannt. „Ich find das nicht lustig. Er wird sehen, dass irgendwann der Punkt kommt, wo er langsam machen muss.“ Angelina liebt ihren Bad Boy trotzdem. „Ich warte auf ihn, egal, wie lang er drin ist. Und wenn’s zwei, drei Jahre werden.“