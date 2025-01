Bürgergeld-Empfängerin erlebt Camping-Schock – „350 Euro in Sand gesetzt“

In der RTL2-Doku-Soap „Hartz und herzlich“ kommt es manchmal anders als erwartet. Eigentlich sollte es der perfekte Urlaub werden: Bürgergeld-Empfängerin Sandra (41) und ihre Familie träumen von einer entspannten Woche am Timmeler Meer in Ostfriesland. Doch der Camping-Ausflug entwickelt sich schnell zum absoluten Chaos – und einem teuren Lehrstück!

Mit Sack und Pack macht sich die Familie auf den Weg. Auch Katze Cora ist mit von der Partie, schließlich soll es ein Familienurlaub werden. Im Gepäck: Ein gebrauchtes Vorzelt, das die Familie für 350 Euro erstanden hat. Der Plan: Das Zelt soll den Eingangsbereich ihres Wohnwagens verschönern. Doch ohne Aufbauanleitung gerät das Vorhaben schnell ins Stocken.

Bürgergeld-Empfänger erleben Camping-Desaster

Während Sandra verzweifelt versucht, die Vorbesitzerin des Zelts zu erreichen, bleibt Ehemann Timo wenig hilfreich: „Ja, dit is dein Problem, Schatz. Du hast den Scheiß doch zujemacht.“ Ein Satz, der die Stimmung nicht gerade hebt! Nach einem nervenaufreibenden Telefonat mit der Verkäuferin nimmt das Zelt endlich Form an. „Du, welche Stange muss wohin?“

Doch dann der Schock: Ein Camping-Nachbar bemerkt, dass das Vorzelt gar nicht zum Wohnwagen passt. „Ich weiß nicht, wer euch das verkauft hat“, kommentiert er trocken. Sandras Nerven liegen blank: „Da muss ich sie ansprechen, dass das Ding nicht passen tut. Wir haben uns blind drauf verlassen.“ Und Timo ist erst recht bedient: „350 Euro in den Sand gesetzt.“

Doch das Drama ist noch nicht vorbei. Kaum steht das Zelt, kommt der nächste Dämpfer: Ein Regenschauer lässt die Konstruktion zusammenbrechen, eine Metallstange verbiegt sich. Es fragt sich zu Recht: Ob sich die Familie hier wirklich einen Dauerstellplatz für 1.000 Euro jährlich leisten möchte?

RTL2 zeigt Folgen von „Hartz und herzlich“ von Montag bis Freitag am Nachmittag. Alle Episoden sind zudem in der RTL+ Mediathek verfügbar.