Bürgergeld-Empfängerin schleift sich 4.500-Euro-Gebiss zurecht – „Zähne zu lang“

In der Welt von „Hartz und herzlich“ auf RTL2, wo Geldsorgen und bürokratischer Stress an der Tagesordnung sind, droht erneut Ärger. Diesmal wagt Mannheimerin Petra (53) ein riskantes Experiment, das ihre Brieftasche schwer belasten könnte. Die Bürgergeld-Empfängerin ließ sich vor kurzem ihr Gebiss erneuern. Dabei kam sie auf eine unkonventionelle Idee…

Die 53-jährige Mannheimerin ließ sich eine Zahnprothese anfertigen, die sie stolze 4.500 Euro kostete. Doch statt des erhofften perfekten Lächelns, musste Petra feststellen, dass ihre neue Kauleiste nicht den gewünschten natürlichen Eindruck hinterlässt.

Bürgergeld: Petra riskiert teures Missgeschick

„Meine Kauleiste ist nicht im Mund, weil viele mich darauf angesprochen haben, dass es nicht natürlich aussehen würde und die Zähne zu lang wären,“ so Petra. Daher muss schnell eine Lösung her. Dabei legt die 53-Jährige doch tatsächlich selbst Hand an. Mit einer Feile gewappnet, versuchte sie, die Prothese selbst an ihre Vorstellungen anzupassen. „In meinem Leichtsinn habe ich eine Feile genommen und habe da rumgeschliffen,“ gestand Petra.

+++ Bürgergeld-Empfänger suchen Wohnung – sie darf nicht hässlich sein +++

Die Konsequenzen ihres Alleingangs sind deutlich sichtbar: Die Prothese ist nun an einigen Stellen zu kurz und zu dünn, was zu Reibung an der Lippe führt und sogar Blutungen verursacht. Petras Sohn Pascal kommentierte die Situation besorgt: „Das ist jetzt so rau, das es oben an der Lippe reibt und du anfängst zu bluten.“ In dem Versuch, das Missgeschick zu beheben, will Petra nun einen speziellen Lack auf die Prothese auftragen.

„Lack ist Lack – ob auf den Fingernägeln oder auf der Prothese“, so ihre pragmatische Ansicht. Doch sollte diese Notlösung nicht funktionieren, könnte Petra vor einem finanziellen Desaster stehen. Im schlimmsten Fall müsste sie sich eine komplett neue Zahnprothese zulegen, was ihre ohnehin angespannte finanzielle Lage weiter belasten würde…