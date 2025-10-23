Nico will Bürgergeld bis zur Rente: „Ich lebe auf euren Nacken“

Arbeiten? Für Nico (27) keine Option! In der RTL2-Doku „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ erklärt der selbsternannte „Hartz-IV-Rapper“ ganz offen, dass er bis zur Rente Bürgergeld kassieren will.

Seit neun Jahren lebt er schon vom Amt. Und er hat nicht den Hauch einer Absicht, das zu ändern. „Weil ich der Krasseste bin, habe ich keinen 0815-Job nötig“, sagt Nico selbstbewusst. Arbeiten sei für andere. Er dagegen nehme einfach, was der Staat ihm gebe. „Ich weiß, dass ich räudig bin. Ich lebe auf euren Nacken. Ich bin nicht das Problem – ihr müsst den Staat kritisieren, nicht uns.“

Bürgergeld-Empfänger: „Ich überbrücke meine Geburt bis zur Rente“

In der aktuellen Folge präsentiert er sogar seine „neuen Vorsätze“. Gesünder leben will er mit zuckerfreien Energydrinks. Kostenpunkt: 12 Euro, geliefert bis an die Haustür. „Da ich auf Diät bin, habe ich mir Energydrinks sugarfree bestellt. Dafür ist das Geld ja da, für Essen und Trinken.“

Doch der gute Vorsatz hält nicht lange. Am See kauft Nico 15 Flaschen Bier, Pfeffi und Weißwein. Schon kurz darauf ist er kaum noch ansprechbar, lallt, wird laut und droht, sich zu übergeben. Freundin Janine schämt sich und hält Abstand. Sie gesteht dem Kamerateam: „Der Alkoholkonsum belastet unsere Beziehung.“

Für Nico kein Problem. „Wir bedienen uns nur der Mittel, die dieses Land zur Verfügung stellt“, erklärt er. Und einen Job? Den will er nicht. Die Aussage, die viele Zuschauer fassungslos machen dürfte: „Ich überbrücke praktisch meine Geburt bis zur Rente.“ Also, noch gute 40 Jahre Bürgergeld auf Staatskosten.

