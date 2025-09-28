„Ich beende gleich alles!“ Bürgergeld-Paar zofft sich um einen Schrank

Endlich raus aus dem Elternhaus. Lisa (20) und Leon (22) aus der RTL2-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ wollen in ihre erste eigene Wohnung. Ein großer Schritt für das Bürgergeld-Paar. Eigentlich! Denn schon beim Möbelaufbau kracht es gewaltig.

Lisa freut sich riesig auf das neue Zuhause. Leon auch. Er schleppt Kartons, packt Schrauben aus, will direkt loslegen. Aber die Euphorie verfliegt, sobald Lisas Mutter Franzi auftaucht.

Bürgergeld-Paar im Umzugs-Chaos – „Mir platzt gleich der Kragen!“

Franzi hat klare Vorstellungen. Sie will den Kleiderschrank ganz allein aufbauen. Eine Anleitung braucht sie nicht. „Ich kenne das, ich hab die Scheiße schon aufgebaut bei mir zu Hause!“, ruft sie trotzig. Doch Nachbar Andreas mischt sich ein. „Ich hab das Scheißding auch gehabt, in Weiß!“ Dann bemerkt er: „Ihr habt die verkehrt aufgebaut!“

Franzi und Andreas liefern sich ein hitziges Wortgefecht. Der Rest der Familie verdreht schon die Augen. Doch die Stimmung kippt endgültig, als auch Lisa und Leon bei einem Versuch der Schlichtung aneinander geraten. Leon fühlt sich abgewertet. „Ich bin der Vollarsch wieder“, motzt er und verlässt wütend den Raum. Mit Andreas will er erstmal raus. „Weißte, lass die Frauen das machen, dann gehen wir.“

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Für Lisa ein Schlag ins Gesicht. Sie brüllt: „Das ist genauso deine Wohnung wie meine. Mir platzt gleich der Kragen!“ Dann droht sie sogar: „Ich beende gleich alles!“ Später wird es noch ernster. Lisa denkt laut darüber nach, allein einzuziehen. „Wenn er nach Hause kommt, kann er woanders schlafen“, sagt sie kalt.

RTL2 zeigt Folgen von „Hartz und herzlich“ von montags bis freitags ab 17.05 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.