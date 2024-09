Bürgergeld: Arbeitslose verqualmt ihr Geld – so teuer ist Rauchen in Deutschland!

RTL2 beleuchtet in „Armes Deutschland“ die ungeschönte Realität von Menschen, die mit finanziellen Schwierigkeiten und anderen sozialen Herausforderungen zu kämpfen haben. Im Fokus der Doku-Soap stehen Carola (39) und ihr kostspieliges Laster: das Rauchen.

Carola (39) hat in ihrem Leben noch nie mehrere Tage am Stück gearbeitet. Dafür hat sie ein zeitaufwendiges Hobby: Mit Freund Lothar (63) am Küchentisch sitzen, Radio hören und dabei qualmen, was das Zeug hält…

Bürgergeld: Raucher müssen tief in die Tasche greifen

„Durch den ganzen Stress“, so Carola, vernichtet sie eine Zigarette nach der anderen. Doch was passiert, wenn mal keine Glimmstängel griffbereit sind? „Dann dreht sie sich im Dreieck“, erklärt Freund Lothar (63), „entweder Zigarette oder Bier, am besten beides zusammen“.

Dabei belastet das Rauchen nicht nur die Lungen, sondern auch den Geldbeutel. Laut einer Umfrage von Statista zahlten die Deutschen im Juli 2024 durchschnittlich 8,20 Euro für eine Schachtel der gängigsten Marken. Zum Vergleich: Eine Schachtel Zigaretten in der Premiumpreisklasse kostete laut dem Deutschen Zigarettenverband (DZV) im Januar 2002 nur 3,00 Euro für 19 Stück. Heute muss man fast das Dreifache zahlen – auch wenn in der Packung eine Zigarette mehr enthalten ist.

Bürgergeld: So viel Geld löst sich in Luft auf

Das treibt die Rechnung für Carola ordentlich in die Höhe: Etwa 2.760 Euro verpuffen jährlich im Zigarettenrauch. Aber Carola sieht keinen anderen Ausweg. „Ich habe mit 13 angefangen, bin jetzt 39. Da kann man nicht von heute auf morgen sagen, man hört auf“, erklärt sie.

Ein stolzer Preis für ein Laster, das fast ein Viertel von Carolas Bürgergeld verschlingt. Da könnte man meinen, das Geld wäre besser in einen Urlaub am Meer, einen gut gefüllten Kühlschrank oder gemeinsame Unternehmungen investiert. Lothar musste aus gesundheitlichen Gründen bereits sechs Wochen mit dem Rauchen pausieren – ein unfreiwilliger, aber vielleicht wertvoller Einschnitt.

Doch Carola hingegen hält wenig von den Warnungen vor den gesundheitlichen Risiken des Rauchens: „Das sagt jeder Arzt, und alle Ärzte rauchen doch selbst. Jeder raucht!“

RTL2 zeigt neue Folgen von „Armes Deutschland“ dienstags ab 20.15 Uhr.