Bürgergeld-Empfänger: „Ich darf per Gerichtsbeschluss nicht arbeiten gehen“

Chaos pur bei Petra (28) und Jan (45)! Damit ihnen ihre einjährige Tochter nicht weggenommen wird, muss Jan seinen Job an den Nagel hängen. Dabei kassiert er Bürgergeld statt ALG I. Doch dann der Schock: Petra muss hinter Gitter – angezeigt vom eigenen Opa, wie bei „Hartz und herzlich“ enthüllt wird.

Schon ihre vierjährige Tochter aus einer früheren Beziehung wurde Petra entzogen. Auch die kleine Jolien war nach der Geburt in Obhut. Einziger Ausweg: Jan beantragt das alleinige Sorgerecht und kümmert sich Vollzeit. Dafür gibt er seinen Job als Busfahrer auf und lebt nun von Bürgergeld.

Bürgergeld: Jobverbot per Gericht!

Arbeitslosengeld 1? Fehlanzeige. „Da ich per Gerichtsbeschluss nicht arbeiten gehen darf, bis Jolin in den Kindergarten geht, stehe ich dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung“, erklärt Jan. Stattdessen gibt’s Bürgergeld. Hätte er arbeiten dürfen, wären es 520 Euro mehr im Monat. „Ich bin gewohnt, arbeiten zu gehen, habe immer für mein Geld gearbeitet. Vom Staat zu leben fällt mir schwer“, so der gebürtige Rotterdamer.

Jan weiter: „Wenn man vom Staat vorgeschrieben kriegt, dass man vom Staat leben soll, was soll man da machen?“ Petra steht derweil vor dem Gefängnis. Früher Bewährung wegen Diebstahl, jetzt muss sie wegen Betrug in die JVA. Ihr Gnadengesuch? Abgelehnt. Die Begründung: Sie habe schon zu viele Rechtsmittel ausgeschöpft.

„Wenn ich dran denke, dass ich unschuldig von meinem Kind getrennt werde, obwohl ich gar nichts getan habe“, klagt Petra. Ihr Großvater beschuldigt sie, Spielzeug auf seinen Namen bestellt zu haben – ohne zu zahlen. Sie bestreitet das, doch das Gericht sieht es anders.

