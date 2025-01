Bürgergeld-Empfänger klagt gegen Amt – „Die spielen mit dir“

Für Pamela (58) aus der RTL2-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ könnte das Leben kaum schwieriger sein. Sie kämpft mit einer herausfordernden Lebenssituation und zeigt ihren Frust deutlich. Die Rostockerin lebt derzeit in einer Wohngemeinschaft und muss sich das Schlafzimmer mit einem Mann teilen. Eine unhaltbare Situation, die sie zunehmend belastet. Doch ein Lichtblick in Form ihrer neuen Freundin Helga gibt ihr Hoffnung!

Pamela träumt von einer eigenen Wohnung, denn die Angst, wieder auf der Straße zu landen, lastet schwer auf ihr. Nachdem sie zwei Jahre obdachlos war und ein weiteres Jahr in einem Hostel lebte, ist die WG nur eine Übergangslösung. „Wie würdest du dich fühlen als Frau, wenn du mit Stephan in einem Zimmer schlafen musst? Kannst dich nicht so bewegen, wie du gerne möchtest“, klagt sie verzweifelt in der Doku.

Bürgergeld-Empfängerin erhält Hilfe auf anderen Wegen

Doch dann kam Helga. Bei einem zufälligen Treffen in Warnemünde erkannte Helga Pamela aus dem Fernsehen und bot spontan ihre Hilfe an. Die beiden Frauen tauschten Nummern aus, und Helga versprach, Pamela beim Auszug aus der WG und der Suche nach einer eigenen Wohnung zu unterstützen. Eine echte Freundschaft in schweren Zeiten!

Helga weiß, dass der Weg durch den Behördendschungel kein leichter ist. „Du hast keine Macht. Du bist vom Jobcenter so abhängig, dass die mit dir spielen können, wie mit einem Fußball. Du musst denen gehorchen, du musst funktionieren. Das musst du auch in Kauf nehmen. Sonst bist du wieder auf der Straße. Das ist unsere Gesellschaft“, erklärt Helga.

Diese Abhängigkeit zermürbt Pamela. Doch gemeinsam schmieden sie nun Pläne, eine Erwerbsminderungsrente zu beantragen, um endlich ein selbstständigeres Leben führen zu können.

RTL2 zeigt Folgen von „Hartz und herzlich“ fast täglich am Nachmittag. Alle Episoden sind zudem in der RTL+ Mediathek verfügbar.