Bürgergeld-Empfänger gönnen sich Liebes-Urlaub in Paris: Doch es gibt ein Geheimnis

Das Ehepaar Dieter und Carmen, bekannt aus der RTL2-Doku „Hartz und Herzlich – Tag für Tag“ erfüllt sich einen Herzenswunsch. Gemeinsam planen die Bürgergeld-Empfänger eine Reise in die Stadt der Liebe, Paris.

Schon oft wollten sie diese Reise antreten, doch das geringe finanzielle Budget sowie ihr voller Terminplan machten ihnen oft einen Strich durch die Rechnung. Stolz verkündet Dieter vor der RTL2-Kamera nun seine Pläne.

Bürgergeld-Empfänger: Liebesurlaub in Paris steht kurz bevor

Der Städtetrip nach Paris soll ein Zeichen ihrer gemeinsamen Liebe sein. „Ich habe ein Schloss geholt für Carmen und mich. Es ist noch nicht beschriftet. Aber das mache ich dann selbst“, erklärt Dieter vorfreudig.

Vorsichtig und mit größter Sorgfalt verziert er das Schloss mit seinen und Carmens Initialen und der deutlichen Botschaft: „2023. Wir waren hier“. Der Bürgergeld-Empfänger möchte das Objekt als Symbol ihrer ewigen Liebe an „der Säule“ in Paris aufhängen.

Ob er damit den berühmten Eiffelturm meint, lässt Dieter offen. Für den Bewohner der Mannheimer Benz-Baracken steht fest: Es soll ein unvergesslicher Urlaub werden.

Dieter plant eine Überraschung

Doch vorher muss Dieter vorsichtig sein. Carmen darf keinesfalls seine kreative Liebesüberraschung finden. Ein ideales Versteck hat er auch schon im Auge: seinen heißgeliebten Schalke 04-Schrank, den er als seinen persönlichen Rückzugsort bezeichnet. „Hier habe ich ihn versteckt – bis wir losfahren“, erklärt der Bürgergeld-Empfänger.

Wird das Ehepaar einen traumhaften Liebesurlaub in Paris erleben? Und wie wird Carmen auf Dieters herzergreifende Liebesbotschaft reagieren? Die kommenden Episoden von der Serie „Hartz und Herzlich – Tag für Tag“ werden es aufklären. Die beschriebene Episode wird am 22. August um 15 Uhr bei RTL2 ausgestrahlt. Sie ist schon vorab bei RTL+ verfügbar.