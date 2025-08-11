Bürgergeld-Empfänger im tristen Alltag gefangen: „Leg mich hin und schlaf“

Arbeitslos, krank und ohne Perspektive – so sieht das Leben von Bürgergeld-Empfänger Manni (53) aus. In der RTL2-Doku „Hartz Rot Gold“ zeigt der gelernte Maler und Lackierer, wie sehr ihn Arbeitslosigkeit und gesundheitliche Probleme ausbremsen. Seit mehr als drei Jahren hat Manni keinen Job.

Der Alltag ist festgefahren. „Ich sitz’ hier jeden Tag, mach’ meine Spiele. Zwischendurch hab ich keinen Bock mehr, leg mich hin und schlaf’“, sagt er.

Bürgergeld-Empfänger hat nur 863 Euro zum Leben

Von seinen monatlichen 863 Euro Bürgergeld bleiben nach Abzug von Miete, Strom, Handy und Streaming nur rund 200 Euro übrig. Dazu kommen alte Schulden. Für Extras ist kein Geld da. Früher war Manni regelmäßig im Stadion oder in der Eishalle. Heute ist das unvorstellbar. Als wäre das nicht genug, plagen ihn Diabetes, Gicht und Bluthochdruck. Jede Woche braucht er Insulinspritzen.

Ein Herzinfarkt 2003 hat Spuren hinterlassen. Ärzte raten ihm dringend, mit dem Rauchen aufzuhören. Manni blockt ab: „Das lass ich mir nicht nehmen.“ Selbst Kleinigkeiten bringen ihn aus der Bahn. Als sein Fernseher keinen Videotext mehr anzeigen konnte, musste ein Techniker kommen. In der neuen Folge kündigt sich immerhin Abwechslung an. Sein Vater kommt zu Besuch. Für Manni ein kleiner Höhepunkt inmitten des eintönigen Alltags.

