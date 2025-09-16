Bürgergeld-Empfängerin zeigt gefüllten Einkaufswagen – und rechnet knallhart ab

Die Rostockerin Pamela gehört seit Jahren zur festen Besetzung der RTL2-Sozialdoku „Hartz und herzlich“. In dem Format werden ehrliche und schonungslose Einblicke in den Alltag von Bürgergeld-Empfängern, Frührentnern und Niedriglohn-Arbeitnehmern gegeben.

Es geht oft um schwierige Schicksale, gesundheitliche Sorgen, Geldprobleme und die harten Seiten des Alltags. In der aktuellen „Hartz und herzlich“-Folge vom 16. September wird Pamela nach ihrem Wocheneinkauf von der RTL2-Kamera begleitet.

Nach dem Supermarktbesuch zeigt sie ihren proppenvollen Einkaufswagen und spricht offen und deutlich über die stark angestiegenen Lebensmittelpreise.

Bürgergeld-Empfängerin bewies doppelte Cleverness

Obwohl sie immer ihre Augen auf Schnäppchen im Discounter gerichtet hat, bekommt sie die Preisveränderungen ebenfalls deutlich zu spüren. Die erfreuliche Nachricht nach dem aktuellen Einkauf? Durch fleißiges Sammeln von Coupons konnte Pamela satte 30 Euro sparen.

„Ich habe jetzt 71,12 Euro bezahlt. Früher hat man einen ganzen Einkaufswagen dafür bekommen. Jetzt kriegt man nur noch einen halben“, wird die Bürgergeld-Empfängerin deutlich und gewährt einen umfassenden Einblick in ihren Einkaufswagen.

„Das kaufe ich nicht mehr“

Schnell stechen diverse Fleischprodukte, Hundefutter, Kaffee und Wein ins Auge. Besonders beim Fleisch hat Pamela diesmal echte Schnäppchen gemacht. Beim Schweinefleisch spart sie 10 Prozent, beim Hackfleisch sogar 15 Prozent. „Hackfleisch ist sonst bei 7, 8 bis 10 Euro. Das kaufe ich nicht mehr. Das ist mir einfach zu teuer“, erklärt sie ehrlich und deutlich vor der Kamera.

Was die kommende „Hartz und herzlich“-Ausgabe mit dem Titel „Die Möbelschlepper“ außerdem bereithält, wird am Dienstag (16. September) um 18.05 Uhr bei RTL2 aufgeklärt. Die Episode ist übrigens schon vorab bei RTL+ verfügbar.