Arbeitslose aus Bürgergeld-Doku feiert den Staat: „Richtig gutes Leben“

Die Lebenssituation der 18-jährigen Dortmunderin Tiffany aus der Bürgergeld-Doku „Armes Deutschland“ offenbart Details, die bei vielen Menschen für schlaflose Nächte und große Ängste sorgen würden. So ist sie aktuell obdachlos, arbeitslos und dazu noch schwanger.

Mit Einnahmen von 518,97 Euro „Hartz 4“ muss sie ihren Alltag meistern. Dazu lebt Tiffany vorübergehend bei ihrer Freundin, Bürgergeld-Empfängerin Daria, die ebenfalls schwanger ist.

Alles in allem eine prekäre Lebenssituation, die einen an den Rand der Verzweiflung bringt – möchte man meinen.

Bürgergeld: Vom „Luxus“ auf eigene Faust in die Arbeitslosigkeit

Doch Tiffany scheint das wenig zu stören, sie fühlt sich aktuell pudelwohl. Ganz offen erklärt sie vor der Kamera der Bürgergeld-Doku, wie sie auf ein Arbeitsangebot des Jobcenters reagieren würde.

„Ich habe damit ein Problem. Ich sehe mich halt nicht beim Arbeiten, sondern eher mit meinen Freunden morgens und abends. Außerdem gehe ich schlafen und raus, wann ich möchte“, sagt sie deutlich.

Tiffany muss aktuell nicht einmal Miete bei ihrer Freundin zahlen. Ab und zu lädt sie Daria auf McDonalds-Ausflügen ein – ein außergewöhnliches Tauschgeschäft. Doch es kommen weitere überraschende Details ans Licht. Tiffany ist in einer gehobenen Mittelschichtsfamilie in einer ruhigen Kleinstadt groß geworden.

„Sie hat mir alles in den Ars*** geschoben!“

In der Bürgergeld-Doku erklärt sie: „Meine Mutter hat immer für mich gekocht. Ich hatte immer zu Hause Luxus und teure Markenklamotten. Das Feinste vom Feinsten. Meine Mutter hat alles gemacht. Sie hat mir alles in den Ars*** geschoben!“

Doch nach dem Kontakt mit falschen Freunden in der Pubertät und eskalierenden Konflikten mit ihrer Mutter, folgten diverse Aufenthalte in Pflegefamilien. Am Ende entschied sich Tiffany auf eigene Faust für die Obdachlosigkeit.

Auch heute möchte sie nichts an ihrer Lebenssituation ändern. „Wenn man in Deutschland nicht arbeitet, hat man immer noch ein gutes Leben. Für die nächsten drei Jahre möchte ich so weiterleben und nicht arbeiten. Was sich danach ergibt, muss ich halt gucken“, beschreibt die 18-Jährige nüchtern.

Die aktuelle Bürgergeld-Doku-Episode „Allerziehend in Deutschland“ wird am Samstagabend (4. Oktober) zur Primetime bei RTL Zwei ausgestrahlt. Außerdem ist sie bei RTL+ verfügbar.

Wichtig: Nicht alle Hartz 4- und Bürgergeld-Empfänger ruhen sich auf den Staatskosten aus. Viele engagieren sich intensiv, wieder schnell in Arbeit zu kommen.