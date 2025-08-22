Bürgergeld-Empfängerin freut sich: „Sehe schon meinen großen Scheck“

Bürgergeld-Empfängerin Pamela ist auf 180. Seit Tagen bereits fehlt ihr Geld vom Jobcenter. So bekommt die „Hartz und herzlich“-Protagonistin eigentlich 434 Euro Witwenrente und 300 Euro Bürgergeld, wie es in der Folge der RTL-Zwei-Dokureihe vom 25. August hieß. In der Ausgabe vom 26. August jedoch wartet Pamela noch immer auf einen Teil ihres Geldes. Und hat so langsam die Nase gestrichen voll.

„Heute ist es kalt, und ich stehe schon wieder vor dem Jobcenter. Schon wieder Theater mit dem Jobcenter“, schimpft die Bürgergeld-Empfängerin. Doch was ist denn eigentlich das Problem?

Pamela wartet auf ihr Bürgergeld

„Die Witwenrente wurde auf das Bürgergeld angerechnet. Dadurch habe ich weniger vom Jobcenter gekriegt, was nicht tragbar ist. Das dürfen die nicht. Ich werde gleich hochgehen und werde die jungen Frauen mal aufklären, was sie dürfen und was sie nicht dürfen“, schimpft Pamela weiter.

Doch obwohl sie schon recht aufgebracht wirkt, will es die RTL-Zwei-Protagonistin erst einmal in Ruhe versuchen. Nicht jedoch, ohne sich eine Eskalation vorzubehalten. „Wenn es dann nicht anders geht, dann muss ich eben auf den Tisch knallen, und dann gehe ich bis ganz nach oben. Ich lasse mir das nicht gefallen. Das ist Geld, das mir zusteht. Die dürfen das nicht mit der Witwenrente verrechnen und das haben die die ganzen Jahre gemacht“, ist sich Pamela sicher.

„Ich sehe schon meinen großen Scheck kommen“

„Ich sehe schon meinen großen Scheck kommen. Die dürfen nämlich alles wieder zurückzahlen, sagt nämlich der Gesetzgeber“, weiß Pamela.

Doch scheinbar hat sie das etwas durcheinander gebracht. So argumentiert das Jobcenter, dass es die Zahlung zum Teil einbehalten hat, da es die Kaution für Pamelas neue Wohnung bezahlt hatte, und diese nun zurück wolle. So ganz überzeugt scheint die Bürgergeld-Empfängerin jedoch nicht: „Ich muss mir das mal Zuhause ausrechnen, weil ich habe das Gefühl, irgendwie haut das mit der ganzen Rechnung nicht hin.“

