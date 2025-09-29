Bürgergeld-Empfängerin will mehr Geld: „Damit komme ich nicht weit“

Sie gehört zu den beliebtesten Protagonistinnen der RTL-Zwei-Doku-Reihe „Hartz und herzlich“: Bürgergeld-Empfängerin Pamela. Doch derzeit steht die Frau, die endlich eine eigene Wohnung hat, vor dem finanziellen Abgrund. Das Jobcenter hat ihre Leistungen gekürzt. Nur noch 86 Euro bekommt die 59-Jährige. Viel zu wenig, wie sie findet.

Der Grund: Das Jobcenter hat ihre Witwenrente auf das Bürgergeld angerechnet. Dies sei aber so nicht korrekt, findet die Bürgergeld-Empfängerin. „Jetzt habe ich das Theater mit dem Jobcenter“, berichtet die „Hartz und herzlich“-Protagonistin.

Bürgergeld-Empfängerin Pamela ist sauer

Pamela weiter: „86 Euro, damit komme ich nicht weit.“ Das Problem, ihre Anwältin ist derzeit nicht erreichbar. Ein Unding, findet Pamela. „Die anderen kriegen tausende von Euros … 900 Euro. Ja, mit 900 Euro würde ich auch hier zurechtkommen. Aber habe ich noch nicht mal.“

Da scheint sich auch ihre Freundin Marita auf den Schlips getreten zu fühlen. Schließlich muss die Rentnerin von ihrer Rente auch noch die Miete bezahlen. „Ich habe ja auch nicht mehr Geld im Endeffekt unterm Strich. Ich zahle 532 Euro Miete. Und 155 kriege ich gerade mal Wohngeld“, rechnet sie vor.

Eigene Autogrammkarten für den „Hartz und herzlich“-Star

„Das ist alles scheiße“, schimpft Pamela. Doch es gibt auch gute Nachrichten. So hat „Hartz und herzlich“-Star Pamela endlich ihre eigenen Autogrammkarten bekommen. „Sind schön geworden, finde ich. Schöne Fotos“, findet auch Freundin Marita. Na, dann können die Fans ja kommen. Schließlich wird die 59-Jährige seit ihrem Start bei „Hartz und herzlich häufig in der Öffentlichkeit erkannt. Bleibt nur zu hoffen, dass das Jobcenter ähnlich gute Nachrichten für die Bürgergeld-Empfängerin hat. Schließlich braucht sie das Geld dringend. Die ganze Folge kannst du am 1. Oktober um 18.05 Uhr bei RTL Zwei sehen.

Dass der Ruhm nicht nur positive Seiten hat, weiß „Hartz und herzlich“-Kollege Elvis aus Mannheim. Es kam sogar zu Fäkal-Attacken auf den TV-Star.