Bürgergeld: Rentnerin beschwert sich über ihren überfüllten Kleiderschrank – „Kriege hier einen Knall“

Die Sozialreportage „Hartz und Herzlich“ begleitet Menschen in sozialen Brennpunkten mit Kameras durch ihren Alltag. Viele Protagonisten beziehen dabei staatliche Unterstützung, um ihren Alltag meistern zu können. In einer neuen Folge „Hartz und Herzlich – Tag für Tag Rostock“ zeigen die Bewohner des Blockmacherrings mit welchen Herausforderungen sie täglich kämpfen.

Rentnerin Regina ist seit 2006 Bewohnerin des Blockmacherrings im Rostocker Stadtteil Groß Klein. In dem Viertel im Nordwesten der Hansestadt direkt an der Ostsee leben an die 14.000 Menschen. Wie viele von ihnen kämpft auch sie täglich mit familiären Sorgen und dem Leben am finanziellen Existenzminimum. In den vergangenen 20 Jahren hat sich jedoch so einiges angesammelt – doch damit ist nun Schluss!

Bürgergeld: Kleiderschrank platzt aus allen Nähten

Die 72-jährige Regina mistet radikal aus: „Ich muss jetzt erstmal alles aus meinem Schrank holen, weil mir das zu viel ist! […] Schlimm ist das, wenn man keinen Platz im Schrank hat. Ich kaufe immer und kaufe und kaufe, aber tue nichts weg. Ich habe mir gestern schon wieder etwas für den Sommer gekauft – so ein Kleid.“

Bei dem Anblick ihres überquellenden Kleiderschrankes hat sie die Nase voll: „Ich kriege hier einen Knall!“ Während des Aussortierens wird ihr erstmal bewusst, wie viel Kleidung sie wirklich besitzt: „Die Jacke hatte ich schon ewig nicht mehr an. […] Das ist doch unnormal, was für Klamotten hier drin sind!“

Rentnerin schafft Platz für Neues

Nach allen Abzügen bleiben der herzkranken Rentnerin im Monat 130 Euro zum Leben. Wenn das Budget es zulässt, gönnt Regina sich auch gerne mal etwas davon. „Wenn es mir gefällt, dann kaufe ich es einfach – muss kein bestimmter Anlass dafür sein.“

Durch ihre Herzerkrankung ist die 72-Jährige nicht mehr sonderlich gut zu Fuß unterwegs – einige ihrer Kleidungsstücke kommen daher überhaupt nicht mehr zum Einsatz. „Da wo jetzt der Vietnamese ist, da war doch mal ein Tanzlokal. Die haben Freitag und Samstag immer Disco gemacht und da habe ich solche Kleider schon immer angehabt, sodass ich da immer schick aussah.“ Aus alt, mach neu – durch das Aussortieren schafft Regina Platz für neue Kleidung, die besser zu ihrem Lebensstil passen und nicht nur Platz wegnehmen und einstauben.

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Hartz und Herzlich“ täglich ab 18.05 Uhr. Vorab ist die Sendung auch in der RTL+-Mediathek abrufbar.