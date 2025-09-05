Rechnungen lassen Bürgergeld-Empfänger kalt: „Werde ich sowieso nicht begleichen“

Seit einiger Zeit schon begleitet die RTL-Zwei-Doku „Hartz und herzlich“ auch Bürgergeld-Empfänger Pascal. Der Mannheimer machte nie einen Hehl daraus, dass es durchaus arbeitswilligere Personen als ihn gibt. Die neuesten Vorkommnisse aus der Reihe jedoch, schlagen dem Fass den Boden aus.

Bürgergeld-Empfänger Pascal steckt nämlich mitten in der Privatinsolvenz. Während allein der Gedanke an einen derartigen Zustand die meisten Menschen gruseln dürfte, scheint Pascal eher beruhigt zu sein. Der Grund: Eintreffende Rechnungen tangieren ihn nur bedingt.

Bürgergeld-Empfänger steckt im Insolvenzverfahren

So auch eine Rechnung, die der Mannheimer für ein zwar erhaltenes, aber nie bezahltes iPad bekommen hat. Wobei, so ganz genau sicher, um was es sich wirklich handelt, war sich Pascal erst, als er beim Inkasso-Unternehmen angerufen hat.

Da nämlich wurde klar, dass eine Fern-Uni die Verzugs-Gebühr für eben jenes Tablet haben möchte. Doch Pascal bleibt cool. „Die Rechnung werde ich sowieso nicht begleichen, weil ich ja schon im Insolvenzverfahren bin“, erklärt der Arbeitslose. Darum darf sich dann sein Insolvenzberater kümmern.

Bürgergeld-Empfänger verkauft iPad eiskalt weiter

Spannend aber war der Hintergrund der Geschichte. So will sich Pascal auf der Seite der Fern-Universität eigentlich nur für ein Gewinnspiel angemeldet haben. Irgendwie seien dann aber seine ganzen Daten auf der Uni-Seite gelandet. Er wollte eigentlich noch das Problem klarstellen, habe aber die Mail dazu nicht mehr gefunden. Wenig später bekam er dann ein iPad zugeschickt. Auch das wollte der 23-Jährige eigentlich zurückschicken.

Wie das Leben so spielt, kam dann aber doch alles anders. „Eigentlich wäre meine schlaue Idee gewesen, das zurückzuschicken, dann wären keine Probleme gekommen. Aber was habe ich gemacht? Ich habe das Tablet genommen und das verscherbelt“, so Pascal.

Dazu sagen wir jetzt besser mal gar nichts. Die neue Folge „Hartz und herzlich“ zeigt RTL Zwei am Dienstag, 24. Juni 2025, um 18.05 Uhr. Wichtig: Nicht alle Bürgergeld-Empfänger sind wie Pascal. Die meisten wollen schnellstmöglich wieder eine feste Anstellung finden.