Bürgergeld-Empfängerin: 4500 Euro-Zahnersatz übernommen – doch der Frust sitzt tief

Die RTL2-Sozial-Dokus „Hartz und herzlich“, „Hartz Rot Gold“ oder „Armes Deutschland“ geben sehr abwechslungsreiche Einblicke in die Leben von Bürgergeld-Empfängern, Frührentnern und Menschen in prekären Lebenslagen.

Mutter Petra und Sohn Pascal gehören zu den langjährigen Gesichtern von „Hartz und herzlich“. Jetzt ließ sich Petra eine Zahnprothese anfertigen. Und das, obwohl sie gehörig Angst vor dem Zahnarzt hat. Rund 4.500 Euro kostete der Zahnersatz. Sie wurde vollständig von der Krankenkasse übernommen.

Doch obwohl sie die neue Prothese bereits auf der heimischen Couch in den Händen hält, gibt es ein großes Problem. Es bereitet nicht nur Petra, sondern auch ihrem Sohn Pascal Sorgen.

Bürgergeld: Petra ist mit ihrer Zahnprothese unzufrieden

„Viele haben mich darauf angesprochen, dass es nicht natürlich aussehen würde. Die Kauleiste wäre zu dick, die Zähne wären zu lang“, erklärt sie frustriert. Die Kritik traf die Bürgergeld-Empfängerin offenbar hart.

Kurzerhand griff sie zu einer Feile und begann, die Prothese selbst abzuschleifen. Es war Wochenende und kein Zahnarzt in der Nähe. Bis Montag warten? Nicht mit Petra. Das Ergebnis ihrer Arbeit kann sich nach eigener Aussage definitiv sehen lassen.

Sie bearbeitete plötzlich ihre eigene Prothese

„Es ist gut geworden. Es ist kürzer und oben dünner geworden“, beschreibt die Bürgergeld-Empfängerin. Doch es gibt ein Problem: Das Material oben ist abgewetzt, fühlt sich rau an und bei Lippenbewegungen fängt es an zu bluten. „Vielleicht ist es doch sinnvoll, noch einmal zum Zahnarzt zu gehen“, sagt sie.

Nun soll erst einmal ein Lack Abhilfe schaffen. Obwohl Petra handwerklich geschickt ist, bleibt ihr Sohn, Bürgergeld-Empfänger Pascal, skeptisch.

Pascal appelliert an den Verstand seiner Mutter

„Ich sage dazu lieber nichts. Sie soll lieber beim Zahnarzt wieder einen Termin machen. Ohne weiter selbst daran zu arbeiten, sonst sind sie bald ganz kaputt. Dann musst du noch mal 4.500 Euro zahlen. Doch dann bezahlt es dir keine Krankenkasse mehr“, mahnt er sie sorgenvoll zur Vernunft.

Es bleibt spannend, ob die Bürgergeld-Empfängerin ihre Zahnarztangst überwinden kann und noch einmal bei ihrem Arzt des Vertrauens vorstellig wird. Die weiteren Episoden der RTL2-Doku „Hartz und herzlich“ werden es aufklären.

Die beschriebene Episode wird am Dienstag (12. August) um 16.05 Uhr bei RTL2 ausgestrahlt. Sie ist schon vorab bei RTL+ verfügbar.