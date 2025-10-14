Bürgergeld-Empfänger holt aus: „Könnte das Jobcenter verarschen“

Die RTL Zwei-Serie „Hartz und herzlich“ zeigt das Leben von Menschen in schwierigen sozialen Situationen. Viele der Protagonisten haben mit gesundheitlichen Beschwerden und finanziellen Problemen zu kämpfen. Neben Frührentnern begleitet die Doku auch viele Bürgergeld-Empfänger.

Einer von ihnen ist Pascal. Er muss aktuell eine schwierige Phase überstehen. Nach einer hitzigen Meinungsverschiedenheit mit seiner Mutter Petra zog er aus der gemeinsamen Wohnung aus. Er meldete sich als „OFW“ (Anm. d. Red. ohne festen Wohnsitz).

Der Bürgergeld-Empfänger hat aktuell noch keine Wohnung gefunden. Und seitdem sich Mutter und Sohn wieder miteinander versöhnt haben, kommt er nun häufiger zu Besuch. Dabei bleibt er gelegentlich auch über Nacht. Eine Tatsache, die dem Amt nicht entgangen ist.

Bürgergeld-Empfänger wird Betrug vorgeworfen

Nun stehen Betrugsvorwürfe im Raum. „Mir ist der Appetit vergangen, weil gestern Leute vom Jobcenter gekommen sind“, erzählt Pascal vor der RTL Zwei-Kamera. Sie wollten sich ein Bild davon machen, ob der Bürgergeld-Empfänger bei Petra wohnt.

In der gemeinsamen Wohnung spielten sich kuriose Szenen ab. Petra war überzeugt davon, dass ihr Sohn sich an einem anderen Ort aufhielt, und lud die Männer daher ein, hereinzukommen. Die Bürgergeld-Empfängerin beschreibt: „Sie haben dann irgendwann die Tür von Pascals Zimmer aufgemacht. Dann war da Pascal drinnen! Ich war total erschrocken.“ Normalerweise informiert er sie im Vorfeld, wenn er sie besucht. Doch diesmal schlich sich der Mannheimer nachts heimlich in die Wohnung.

Der Bürgergeld-Empfänger beteuerte, dass er nur hin und wieder bei seiner Mutter vorbeischaue. Ohne Erfolg! Jetzt steht der Verdacht des Sozialbetrugs im Raum. Es drohen Strafen, wie eine vorübergehende Bürgergeld-Sperre, da er nach der „OFW“-Meldung nicht bei ihr dauerhaft wohnen darf.

Eine Frage bleibt…

Ein Szenario, das Pascal eigentlich große Sorgen bereiten sollte. Doch der Anschein trügt. „Ich bin jetzt aus der Bedarfsgemeinschaft mit Selina (Anm. d. Red. seine Schwester) und meiner Mutter raus. Dadurch kriege ich 100 Euro mehr. Ich könnte das Jobcenter verarschen, trotzdem hier wohnen bleiben und mehr Geld bekommen“, sagt der Bürgergeld-Empfänger nüchtern. Ob er das wirklich macht, lässt er offen. Seine Mutter betont jedenfalls, dass er nur ab und zu vorbeischaut.

Die beschriebene „Hartz und herzlich“-Episode „Altlasten“ ist bei RTL+ verfügbar.