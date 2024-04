Bürgergeld-Empfänger verliert Job direkt wieder: Chef sah ihn „irgendwie“ auf Social-Media

In der RTL2-Sozialdoku „Hartz und Herzlich“ stehen Menschen mit finanziellen Schwierigkeiten im Vordergrund. Während einige vom Bürgergeld-Regelsatz leben, kämpft sich Pascal seinen Weg ins Berufsleben. Doch sein neuer Job steht schon vor dem Aus, bevor er richtig begonnen hat…

Bürgergeld: Kündigung nach Krankschreibung

Gerade mal vier Wochen ist Pascal bei einer Leiharbeitsfirma tätig, da droht ihm schon das Aus – wegen eines Social-Media-Vorfalls während seiner Krankheit. „Ich hatte ja mit meinem Chef Stress, weil ich auch krank war, und er hat mich in meiner Krankheitszeit irgendwie auf Social Media gesehen und dann hat er gemeint, ich bin doch nicht so krank und ich soll ihn nicht anlügen“, berichtet Pascal von dem unerfreulichen Zwischenfall.

Trotz der drohenden Kündigung zeigt sich der 21-Jährige gelassen. Er hat bereits Vorsorge getroffen und sich bei anderen Firmen beworben – als Zeitungsausträger am Wochenende und in einem Callcenter, wo er prompt zu einem Interview eingeladen wurde. Pascal, der von sich selbst sagt: „Ich babbel viel, ich diskutiere viel und kann auch Leute überzeugen“, sieht dem Vorstellungsgespräch im Callcenter optimistisch entgegen.

Sollte er den Job bekommen, wäre er bereit, seine aktuelle Stelle umgehend zu kündigen. „Was würdest du beim Callcenter verdienen?“, fragt Mama Petra direkt nach. „2080 Euro Brutto“, lautet seine Antwort. Für den RTL2-Darsteller viel Geld. Allerdings müsste die Familie finanzielle Einbußen hinnehmen. Schließlich müsste Petra Abstriche machen, denn das Amt würde die Sozialhilfe entsprechend anpassen – mit der Konsequenz, dass sie weniger Unterstützung erhalten würde.

