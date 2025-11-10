Bürgergeld-Empfänger sträubt sich gegen die Vorschläge vom Jobcenter: „Eine Ausbildung ist Quatsch“

Die Sozialreportage „Hartz und herzlich“ begleitet Menschen in sozialen Brennpunkten mit Kameras durch ihren Alltag. Viele Protagonisten beziehen dabei staatliche Unterstützung, um ihren Alltag meistern zu können. In einer neuen Folge „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“ zeigen die Bewohner des Blockmacherrings, mit welchen Herausforderungen sie Tag für Tag kämpfen.

Das Sorgenkind: Der 23-jährige Pascal. Gemeinsam mit seiner Mutter Petra und seiner Schwester Selina bildet die Familie aus Mannheim rund um den Bürgergeld-Empfänger seit Jahren einen festen Bestandteil der RTL Zwei-Doku „Hartz und herzlich“. Während seine Schwester bereits mit gutem Beispiel vorangeschritten ist und sich durch ihren Job in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung vom Bürgergeld lösen möchte, will auch Pascal auf eigenen Beinen stehen – jedoch nur nach seinen eigenen Regeln!

Bürgergeld-Empfänger hält nichts von Maßnahmen

Hilfsangebote vom Jobcenter und anderen helfenden Organisationen lehnt der Bürgergeld-Empfänger dabei vehement ab! Pascal bevorzuge die eigenständige Suche und anschließende Bewerbung – dafür müsste er jedoch auch erstmal in die Gänge kommen und loslegen. Trotz seiner Vorstellungen ist er seinem Termin beim Jobcenter nachgekommen – dieser brachte jedoch nicht das erhoffte Ergebnis!

„Es wieder nicht so gelaufen, wie ich es mir eigentlich erhofft habe. Der hat mich jetzt wieder in so Maßnahmen geschickt. Daraufhin hat der Jobcenter-Mitarbeiter gesagt, dass wir jetzt erstmal sechs Monate die Maßnahme machen, damit die Bundesagentur für Arbeit auch sieht, dass ich da regelmäßig hingehe, da ich angeblich nicht zuverlässig wäre. Ich habe ja 80 Prozent Behinderung und die sehen das einfach nicht ein und schicken mich in irgendwelche Maßnahmen“, wütet Bürgergeld-Empfänger Pascal.

Pascal fühlt sich vom Jobcenter falsch beraten

Auch hinsichtlich seiner Lese-Rechtschreib-Schwäche, sowie seinem fehlenden Schulabschluss fühlt der 23-Jährige sich überhaupt nicht ernst genommen. Er erklärt: „Vier Jahre geht das jetzt schon mit denen, wo sie sagen, dass sie mich in die Ausbildung bringen wollen, aber ich will doch gar keine Ausbildung machen, weil das mit dem Lesen und Schreiben sehr schwierig ist und bis man das aufgearbeitet hat, dauert das seine Zeit.“

Weiterhin ergänzt der Bürgergeld-Empfänger: „Mir fehlen ja auch die ganzen Grundkenntnisse in Mathematik und so und deswegen finde ich, dass eine Ausbildung Quatsch ist. Ich wollte arbeiten und ich habe eigentlich auch gesagt, dass ich eine Ausbildung suche, aber jetzt auch mit diesen ganzen Umständen will ich einfach nur arbeiten und meine Ruhe haben – keine Ausbildung, kein Stress!“

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ täglich ab 17.05 Uhr. Vorab ist die Sendung auch in der RTL+-Mediathek abrufbar.