Autsch! Bürgergeld-Empfänger sorgt für irre Bewerbungs-Panne

Neuer Job, neues Glück? Nicht bei Pascal aus den Benz-Baracken. Der 23-Jährige sorgt erneut für Kopfschütteln. Diesmal mit einer Bewerbung, die von Anfang an schiefgeht.

Pascal will Schulbegleiter werden. Doch schon beim Gedanken daran dürften Fans von „Hartz und herzlich“ ins Grübeln kommen. Schließlich hat er selbst mit dem Lesen und Schreiben zu kämpfen. Dazu kommen kaum vorhandene Kommunikations-Skills. Doch Pascal sieht sich trotzdem bereit, Kinder zu betreuen. Auf Social Media verkündet er stolz seine Pläne. Doch da gibt es ein Problem …

Bürgergeld-Empfänger blamiert sich bei Bewerbung

Beim Bewerbungsgespräch wird schnell klar, dass er gar nicht in der Schulbegleitung gelandet ist. Stattdessen bewirbt er sich auf eine Stelle für Alltagsbegleitung. Also Betreuung von Erwachsenen, die Hilfe im täglichen Leben brauchen. Allem Anschein nach hatte Pascal beim Bewerben vergessen, die genaue Stelle zu nennen.

Schon im Uniklinikum Mannheim war ihm das passiert. Dort wusste niemand, was er eigentlich wollte. Trotz des Missverständnisses zeigt sich Pascal selbstbewusst. „Es lief sehr gut, die melden sich am Freitag, ob es was wird“, erklärt er grinsend. Seine Follower sehen das allerdings anders.

Unter seinem TikTok-Post hagelt es Spott und Kritik. „Ein ganz klares Nein. Brauchst nicht auf Freitag warten“, schreibt ein User. Ein anderer ergänzt: „Faulenzer holt sich nach paar Tagen wieder den gelben Schein.“

Dabei kommen die Vorwürfe nicht von ungefähr. Schließlich verlor Pascal erst kürzlich seinen Minijob. Das lag vor allem an seinen zu vielen Krankmeldungen. Ob er diesmal mehr Durchhaltevermögen zeigt?