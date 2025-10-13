Bürgergeld-Empfänger erhält Finanzspritze – und plant den nächsten Shopping-Trip

Seit Jahren flimmert Pascal (24) aus den Benz-Baracken bei „Hartz und herzlich“ über die Bildschirme. Immer mit demselben Thema: kein Job, keine Kohle, kein Bock. Doch jetzt meldet sich der 24-Jährige, der seit Jahren von Bürgergeld lebt, auf TikTok mit einer erfreulichen Nachricht: Geld ist unterwegs.

„Die sagen, die haben das überwiesen“, erklärt Pascal in einem kurzen Video. Dabei geht es diesmal nicht um Bürgergeld vom Jobcenter. Es geht um sein Gehalt. Denn Pascal hat zuletzt bei Edeka gearbeitet, wenn auch nur für kurze Zeit.

Bürgergeld-Empfänger verärgert Zuschauer

Wie viel Geld genau auf seinem Konto landet, verrät er nicht. Doch die Freude ist groß. Für den Bürgergeld-Empfänger, der über 20.000 Euro Schulden hat, zählt jeder Euro. Und Pläne hat er schon. Auf TikTok erzählt Pascal, dass er nach Frankfurt fahren möchte inklusive mit einem Stopp im Fan-Shop der Eintracht.

+++ Außerdem: Bürgergeld-Empfänger kauft Mercedes-Limousine – und macht Gewinn +++

Dass Pascal mit solchen Videos für Aufregung sorgt, ist nichts Neues. Immer wieder zeigt er, was er sich von seinem Geld gönnt. „Ich habe jetzt einen neuen Staubsauger geholt. Jetzt hole ich mir gleich noch ein Headset und ein neues Spiel“, sagt er in einem seiner Clips. Gemeint sind Spiele für seine Playstation 5.

Viele Zuschauer reagieren genervt. Unter seinen Videos sammeln sich Kommentare voller Kritik. Einige werfen ihm vor, nichts für sein Geld zu tun. Andere glauben, das Geld stamme doch vom Amt.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Auch Mutter Beate scheint nicht mehr an ein Arbeitswunder zu glauben. Sie lebt seit Jahren von Bürgergeld und plant, das bis zur Rente durchzuziehen. Pascal scheint denselben Weg einzuschlagen.

RTL2 zeigt Folgen von „Hartz und herzlich“ von montags bis freitags ab 17.05 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.