Bürgergeld-Empfänger greift in Mamas Kasse: „Muss ja für Urlaub sparen!“

In den Benz-Baracken wird wieder gezankt. Dabei sorgt Bürgergeld-Empfänger Pascal mal wieder für Kopfschütteln. Der 23-Jährige lebt wieder bei Mama Beate. Obdachlos will er schließlich nicht sein. Doch anstatt dankbar zu sein, zeigt er, wie dreist er mit Geld umgeht.

Seit Jahren ist klar, dass Pascal und Finanzen nicht zusammenpassen. Bei „Hartz und herzlich“ sieht man ihn ständig im Minus. Schulden beim Amt? Mehr als 4.000 Euro. Trotzdem träumt er lieber vom Urlaub.

Bürgergeld-Empfänger will Mamas Geld

Der jüngste Knall passiert beim Einkaufen. Beate schleppt Pascal mit in den Supermarkt. Auf dem Zettel: Waschmittel, Ofenkäse, Nudeln, Brotbelag. Dazu ein paar Süßigkeiten. Alles wird von Mama bezahlt. Die Gesamtkosten liegen bei 30 Euro. Doch kaum zurück in den eigenen vier Wänden, dreht Pascal komplett auf. „Die Mama räumt die Einkäufe weg und ich lege die Füße hoch“, verkündet er.

Und als ob das nicht reicht, will er auch noch das Restgeld einstecken. „Das Kleingeld behalte ich. Das kommt in meine Spardose!“, sagt er frech. Mama Beate ist fassungslos. Schließlich ist es ihr letztes Kleingeld. Sie wehrt sich sofort: „Nein Kalle, mach jetzt keine Faxen, her damit.“ Doch Pascal bleibt stur. Er grinst nur und wiederholt: „Mama, nein, das kommt in meine Spardose. […] Ich muss ja für Urlaub sparen.“

Urlaub statt Schuldenabbau? Für Pascal kein Problem. Für seine Mutter ein Alptraum. Beate lebt selbst nur vom Amt. Trotzdem muss sie ihr Bargeld im eigenen Zuhause verstecken. Sonst greift ihr Sohn einfach zu.

Vor laufender Kamera zeigt sie ihr Versteck. Ein Glas voller Münzen. „Das ist mein Gespartes“, sagt sie stolz. Doch sofort folgt der Seitenhieb: „Da habe ich ein Geheimversteck für, weil ich kenne ja meinen Sohn.“