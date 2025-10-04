Bürgergeld-Empfängerin plant Urlaub – dabei bekommt sie nur 86 Euro vom Jobcenter

Die Sozialreportage „Hartz und Herzlich“ begleitet Menschen in sozialen Brennpunkten mit Kameras durch ihren Alltag. Viele Protagonisten beziehen dabei staatliche Unterstützung, um ihren Alltag meistern zu können. In einer neuen Folge „Hartz und Herzlich – Tag für Tag Rostock“ zeigen die Bewohner des Blockmacherrings mit welchen Herausforderungen sie täglich kämpfen.

Bürgergeld-Empfängerin Pamela ist seit drei Jahren Bewohnerin des Rostocker Stadtteils Groß Klein. In dem Viertel im Nordwesten der Hansestadt direkt an der Ostsee leben an die 14.000 Menschen. Wie viele von ihnen kämpft auch sie täglich mit familiären Sorgen und dem Leben am finanziellen Existenzminimum.

Bürgergeld-Empfängerin plant Urlaub ohne Geld

Pamelas Freundin Marita berichtet der Bürgergeld-Empfängerin von ihrer neuesten Errungenschaft. „Ich habe letzte Woche Dienstag meinen Reisepass beantragt“, erzählt Marita. Als Pamela den Preis erfährt, fällt sie jedoch beinahe aus allen Wolken – 75,20 Euro! „Oh Gott, das ist aber teuer so ein Reisepass“, stellt die Bürgergeld-Empfängerin erschrocken fest.

Doch kaum ist der erste Schock überwunden, schmiedet Pamela sofort Pläne: „Wir beide können ja auch mal mit Tutti [ihr Hund] zusammen irgendwo hinfahren.“ Maritas Begeisterung hält sich jedoch in Grenzen: „Ja, muss man dann sehen. Das ist ja auch eine Geldfrage.“ Ein Reiseziel ist jedenfalls schnell gefunden – Dänemark soll es sein! Bürgergeld-Empfängerin Pamela sagt: „So eine Schifffahrt möchte ich mal machen – so eine Butterfahrt. Zigaretten kaufen, Butter kaufen.“ Doch das Ganze hat einen großen Haken!

Pamela bekommt kein Geld vom Jobcenter

Die finanzielle Situation der Bürgergeld-Empfängerin ist alles andere als rosig! „Jetzt habe ich das Theater mit dem Jobcenter. […] 86 Euro – damit komme ich nicht weit! […] Die anderen kriegen tausende von Euros – ja mit 900 Euro würde ich auch gut zurechtkommen, aber die habe ich noch nicht einmal.“

Freundin Marita bekommt zwar mehr Geld, doch auch bei ihr bleibt dadurch nicht mehr übrig: „Ich zahle 532 Euro Miete und kriege gerade mal 155 Euro Wohngeld. Das kannst du drehen und wenden, wie du möchtest.“ Das Fazit von Bürgergeld-Empfängerin Pamela ist eindeutig: „Das ist alles scheiße!“

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Hartz und Herzlich“ täglich ab 18.05 Uhr. Vorab ist die Sendung auch in der RTL+-Mediathek abrufbar.