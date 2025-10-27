Bürgergeld-Empfängerin erhält 86 Euro – „Lasse mir das vom Jobcenter nicht mehr gefallen“

Die Sozialreportage „Hartz und Herzlich“ begleitet Menschen in sozialen Brennpunkten mit Kameras durch ihren Alltag. Viele Protagonisten beziehen dabei staatliche Unterstützung, um ihren Alltag meistern zu können. In einer neuen Folge „Hartz und Herzlich – Tag für Tag Rostock“ zeigen die Bewohner des Blockmacherrings, mit welchen Herausforderungen sie Tag für Tag kämpfen.

Bürgergeld-Empfängerin Pamela muss seit zwei Wochen auf ihr Handy verzichten. Der Grund: ein vergessener Pin! Ohne diesen Pin hat sie keinerlei Zugriff auf ihre Kontakte und somit ist ihr Handy derzeit nutzlos. Doch aus Pamelas Sicht bietet die nicht vorhandene Erreichbarkeit sogar einen entscheidenden Vorteil!

Bürgergeld-Empfängerin hat Pech in der Liebe und im Leben

„Aber auf eine Art ist es ganz gut, dass mein Telefon jetzt kaputt ist – dann kann Micky nicht anrufen“, erklärt die Bürgergeld-Empfängerin. Micky ist ihr Flirt aus Magdeburg auf den sie nicht sonderlich gut zu sprechen ist. Vor ein paar Wochen sah das noch ganz anders aus: Als er Pamela besucht hat, wirkte diese ziemlich verliebt – doch inzwischen herrscht Eiszeit!

Die Bürgergeld-Empfängerin erklärt: „Micky hat so viele Probleme oder er kann nicht oder er will nicht. Ich habe gesagt, ich lasse ihm nicht mehr viel Zeit und dann gehe ich auf Männersuche. Was soll ich machen – ich bleibe ja nicht mein ganzes Leben lang alleine.“ Die Bürgergeld-Empfängerin war bereits vier Mal verheiratet – ihr letzter Ehemann starb an Kehlkopfkrebs.

Pamela steht auf Kriegsfuß mit dem Jobcenter

Inzwischen wären sie über 20 Jahre verheiratet gewesen und daran würde Pamela auch nichts ändern: „Wenn der nicht gestorben wäre, dann wäre ich immer noch mit ihm verheiratet. Der war so geil. Der ist die ganze Woche arbeiten gegangen mit seinem Wanderstock und seinem Tuch, wo er Essen drin hatte. Er hat sich Geld mitgenommen und war die ganze Woche unterwegs wegen der Arbeit. Ausgelernter Zimmermann – der kriegt überall einen Job.“

Doch nicht nur ihr Beziehungsstatus macht der 58-Jährigen Sorgen – auch ihre schwierige finanzielle Situation belastet die Bürgergeld-Empfängerin enorm: „Ich habe früher für mich allein 800 und noch was Euro an Lebensstandard gekriegt, also das wovon man einkaufen geht und so weiter. Hier kriege ich meine 86 Euro – das ist gar nichts. Ich lasse mir das vom Jobcenter nicht mehr gefallen!

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Hartz und Herzlich“ täglich ab 18.05 Uhr. Vorab ist die Sendung auch in der RTL+-Mediathek abrufbar.