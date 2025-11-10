Bürgergeld-Empfängerin bekommt kein Geld vom Jobcenter – „Kratz‘ dem Typen die Augen aus“

Die Sozialreportage „Hartz und Herzlich“ begleitet Menschen in sozialen Brennpunkten mit Kameras durch ihren Alltag. Viele Protagonisten beziehen dabei staatliche Unterstützung, um ihren Alltag meistern zu können. In einer neuen Folge „Hartz und Herzlich – Tag für Tag Rostock“ zeigen die Bewohner des Blockmacherrings, mit welchen Herausforderungen sie Tag für Tag kämpfen.

Bürgergeld-Empfängerin Pamela wartet sehnsüchtig auf ihr Geld – die 434 Euro Witwen-Rente und das Bürgergeld in Höhe von 300 Euro lassen jedoch auf sich warten! Doch davon lässt sich die 58-Jährige keinesfalls aufhalten!

Bürgergeld-Empfängerin bekommt kein Geld vom Jobcenter

Die Bürgergeld-Empfängerin erklärt: „Auf dem Konto war nicht so viel drauf, weil es einfach auf dem Bewilligungsbescheid über 700 [Euro] waren und das Jobcenter mir 80 Euro überwiesen hat. Damit komme ich diesen Monat auf jeden Fall nicht zurecht, weil ich noch ausstehende Rechnungen habe, die ich bezahlen muss und wenn ich das alles mache habe ich kein Geld.“

„Ich wollte mir eigentlich einen neuen Kleiderschrank kaufen, aber wenn die Rente drauf ist, hole ich mir den trotzdem – ist mir wurscht. Dann habe ich eben einen ganzen Monat nichts zu essen, ist mir auch egal.“ Warum das Jobcenter ihre Gelder einbehält, ist für Bürgergeld-Empfängerin Pamela ein Rätsel. Freundin Marita hat einen Rat: „Das Beste ist, wenn man persönlich hinfährt, um das zu klären. Am Telefon ist es immer schlecht das zu klären.“ Vergebens! Die Bürgergeld-Empfängerin entgegnet: „Wir haben da angerufen beim Jobcenter – die hat doch gleich aufgelegt! Ich mache das kein zweites Mal.“

Pamela fährt die Krallen aus

Freundin Marita hingegen hat sich in den vergangenen Monaten einiges zusammengespart und will sich nun im Sozial-Kaufhaus belohnen. „Ich kriege Wohngeld und meine Rente. Von dem Geld wollte ich mir heute eine rote Eck-Couch kaufen, wenn die noch da ist. Die ist mir so ins Auge gestochen!“ Auch Pamela möchte sich etwas gönnen. Das ausbleibende Geld ist für die Bürgergeld-Empfängerin noch lange kein Grund, auf ihren Schrank zu verzichten und so sagt sie: „Wenn ihre Couch nicht da ist und mein Schrank auch nicht, haben wir beide Pech.“ Zurückgelegt wird in dem Geschäft nämlich nichts – ihr Motto lautet: „Nur Bares ist Wahres!“

Marita ist positiv gestimmt: „Komm‘ wir gehen! Wird schon Geld auf deinem Konto drauf sein.“ Die 58-jährige Pamela ist hingegen sehr skeptisch und auf Krawall gebürstet: „Ich kratz‘ dem Typen, der den Hörer aufgelegt hat, die Augen aus. Lange Krallen habe ich ja jetzt! Ihre Freundin hat dazu eine ganz klare Meinung: „Natürlich ist das ärgerlich, aber vom Jammern wird es ja auch nicht besser.“

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Hartz und Herzlich“ täglich ab 18.05 Uhr. Vorab ist die Sendung auch in der RTL+-Mediathek abrufbar.