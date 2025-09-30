Bürgergeld-Empfängerin schafft sich Kratzbaum an – ohne Katze!

Pamela (59) sorgt mal wieder für Kopfschütteln. Die „Hartz und herzlich“-Protagonistin lebt von Bürgergeld und sammelt gerne Dinge, die andere wegwerfen. Jetzt hat sie sich einen Kratzbaum gegönnt. Das Kuriose dabei? Eine Katze hat sie gar nicht.

Pamela lebt in Rostock und wird schon länger von den Kameras begleitet. Früher war sie obdachlos, heute hat sie endlich eine eigene Wohnung. Viel Einrichtung fehlt noch, doch Pamela weiß sich zu helfen. Sie schleppt regelmäßig Möbel und Gegenstände von der Straße nach Hause.

Bürgergeld-Empfängerin Pamela sorgt für Aufsehen

Eine Spüle, ein Schrank, ein Gewürzregal. Sogar ein Akkubohrer und ein Radio. Alles Fundstücke vom Straßenrand. Pamela findet: „Die Leute haben alle zu viel Geld. Ich zu wenig. So kann man sich seine Wohnung auch einrichten.“ Nun kam also der Kratzbaum dazu. „Kauf den mal bei Futterhaus – das bricht dir das Genick“, sagt sie.

Was sie mit dem sperrigen Teil ohne Katze anstellt, bleibt offen. Klar ist nur, dass Pamela ihre kleinen Errungenschaften liebt. Gleichzeitig schimpft sie über andere Bürgergeld-Empfänger. „Ich muss das Geld ja nicht gleich verpulvern. Dann haben die wieder keins und jammern herum.“ Dabei klingt es fast ironisch, dass sie selbst gerade Geld für einen Kratzbaum ausgegeben hat.

Pamela lebt sparsam, doch auch sie kämpft mit Problemen. Das Jobcenter hat ihr Bürgergeld auf die Witwenrente angerechnet. Am Ende blieben nur 86 Euro. „Andere kriegen Tausende von Euros, 900 Euro. Damit würde ich auch gut zurechtkommen“, sagt sie.

Und dann ist da noch die Liebe. Pamela lernte Micky aus Magdeburg kennen, ebenfalls ein „Hartz und herzlich“-Gesicht. Er besuchte sie sogar in Rostock. Doch plötzlich kriselt es. Pamela seufzt: „Ich brauch einen Mann, der klipp und klar sagt, was er will, wann er will und mit wem er will.“ Droht jetzt das Liebes-Aus?