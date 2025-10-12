Bürgergeld-Empfängerin wird deutlich – „Zur Ruhe kommen und sparen“

„Hartz und herzlich“-Protagonistin Pamela hat in den neuen Folgen der RTL2-Doku alle Hände voll zu tun. Neben Problemen in Sachen Finanzen und ihrem Haushalt belastet die Bürgergeld-Empfängerin auch der vorzeitige Abschied ihrer guten Freundin Marita.

Diese ist sechs Wochen lang in einer Klinik und kann daher nicht für die Bürgergeld-Empfängerin da sein. Ein Umstand, der Pamela sehr nachdenklich macht.

Böse Überraschung für Bürgergeld-Empfängerin

In der Folge namens „Zwischen Tapeten und weißer Farbe“ erwartet Pamela eine böse Überraschung. Es scheint, als sei ihr Kühlschrank kaputt – im Innenraum taut alles auf und die Bürgergeld-Empfängerin muss das Wasser regelmäßig mit Handtüchern entfernen.

+++ auch interessant für dich: Jerome wirft Bürgergeld aus dem Fenster: Die Schuld gibt er seiner Familie +++

„Ich habe jetzt alles probiert. (…) Es geht irgendwann gar nicht mehr und es wird immer schlimmer. Da muss eine Lösung gefunden werden“, beschwert sich die gebürtige Berlinerin. Sie spart nach eigenen Angaben bereits für einen neuen Kühlschrank, muss aber gleichzeitig auch im Alltag über die Runden kommen.

Bürgergeld-Empfängerin wird deutlich

Vor Kurzem musste sie erneut an ihr Erspartes ran, um einkaufen zu können, erzählt Pamela. „Ich muss jetzt erstmal wieder zur Ruhe kommen und sparen“, fügt die 59-Jährige hinzu.

+++ auch spannend für dich: Bürgergeld-Empfänger sollen neuen Job finden – „Gar keinen Bock“ +++

Zu der finanziellen Belastung kommt auch noch die Tatsache, dass sie ihre Freundin Marita vermisst. Diese ist für sechs Wochen in einer Klinik untergebracht, wo sie wegen ihrer Depressionen behandelt wird. „Ich hoffe, dass es ihr bald wieder besser geht“, sagt Pamela abschließend.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus dem Blockmacherring in Rostock laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Im Vorfeld gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.