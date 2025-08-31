Bürgergeld-Empfängerin hat große Geldsorgen – eine neue Waschmaschine muss trotzdem her

Die Sozialreportage „Hartz und herzlich“ begleitet Menschen in sozialen Brennpunkten mit Kameras durch ihren Alltag. Viele Protagonisten beziehen dabei staatliche Unterstützung, um ihren Alltag meistern zu können. In einer neuen Folge „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“ zeigen die Bewohner des Blockmacherrings, mit welchen Herausforderungen sie Tag für Tag kämpfen.

Bürgergeld-Empfängerin Pamela hat Geldsorgen! Derzeit wird vom Bürgergeld der 58-Jährigen die Kaution ihrer neuen Wohnung abgezogen. Nach Abzügen hat die Witwe knapp 400 Euro zur Verfügung – davon muss sie auch die Handy- und Stromrechnung begleichen. Zu allem Überfluss hat kürzlich auch noch ihre Waschmaschine den Geist aufgegeben. Pamela weiß nicht, wie sie das alles finanziell stemmen soll!

Bürgergeld-Empfängerin bekommt kein Geld vom Jobcenter

Bürgergeld-Empfängerin Pamela klagt ihrer Freundin ihr Leid über die ausbleibenden Zahlungen vom Jobcenter: „Ich war beim Jobcenter und habe nachgefragt, was mit meinem Geld jetzt los ist und da haben die gesagt, dass ich so wenig bekommen habe, weil ich so viel Rente habe. Da habe ich gesagt ‚Das haut aber nicht hin mit Ihrer Rechnung, dann müsste ja noch etwas übrig bleiben – was passiert denn dann damit?'“

Bürgergeld-Empfängerin bekommt kein Geld vom Jobcenter – „Kratz‘ dem Typen die Augen aus“

Weiter berichtet die 58-jährige Bürgergeld-Empfängerin: „Da hat sie gesagt, dass ich noch vier Monate durchhalten soll, dann ist das Darlehen schonmal bezahlt und dann kriege ich sowieso wieder mehr Geld.“ Freundin Marita ist außer sich vor Wut: „Was die dir da erzählt haben, stimmt vorne und hinten nicht nach meiner Rechnung. [… ] Ob die volle Witwenrente einbehalten wird, das weiß ich auch nicht, aber deswegen muss man nochmal dahin und nachfragen.“

Shopping trotz Geldsorgen

„Eigentlich müsste ich ja 700 und noch was Euro kriegen und ich habe ja nur 80 Euro vom Jobcenter gekriegt. Ich weiß gar nicht, wie ich mit dem bisschen Geld jetzt noch hinkommen soll!“ Freundin Marita steht dabei voll und ganz hinter Bürgergeld-Empfängerin Pamela: „Kommst du auch nicht mit den paar Kröten, die du hast!“ Pamela ist außer sich vor Wut: „Boah, die regen mich schon wieder auf! […] Ich weiß nicht, wie ich das packen soll!“

Trotz ihrer finanziellen Sorgen stattet sie dem Gebrauchtwaren-Kaufhaus einen Besuch ab – schließlich braucht die Bürgergeld-Empfängerin eine neue Waschmaschine. Ein Satz mit X, das war wohl nichts – derzeit sind alle Waschmaschinen im An- und Verkauf restlos ausverkauft. „Ich will gar nichts kaufen. Ich habe doch fast alles. Ich muss mein Geld ein bisschen zusammenhalten – der Monat hat ja gerade mal angefangen, da kann ich nicht alles auf den Kopf hauen“, erklärt die 56-jährige Marita. Pamela hingegen hat ihren halbleeren Geldbeutel hingegen scheinbar schon wieder vergessen. Eine Waschmaschine hat sie zwar nicht gefunden – dafür dürfen aber eine neue Tischdecke und ein Föhn bei ihr einziehen.

