Bürgergeld-Empfängerin meckert: „Die Leute haben zu viel Geld“

Die Sozialreportage „Hartz und Herzlich“ begleitet Menschen in sozialen Brennpunkten mit Kameras durch ihren Alltag. Viele Protagonisten beziehen dabei staatliche Unterstützung, um ihren Alltag meistern zu können. In einer neuen Folge „Hartz und Herzlich – Tag für Tag Rostock“ zeigen die Bewohner des Blockmacherrings, mit welchen Herausforderungen sie täglich kämpfen.

Bürgergeld-Empfängerin Pamela ist seit drei Jahren Bewohnerin des Rostocker Stadtteils Groß Klein. In dem Viertel im Nordwesten der Hansestadt direkt an der Ostsee leben an die 14.000 Menschen. Wie viele von ihnen kämpft auch sie täglich mit familiären Sorgen und dem Leben am finanziellen Existenzminimum.

Bürgergeld-Empfängerin richtet Wohnung mit Sperrmüll ein

Vor einem halben Jahr ist die Bürgergeld-Empfängerin Pamela in ihre Ein-Zimmer-Wohnung gezogen. Um die Inneneinrichtung ihrer Wohnung aufzubessern, startet die Bürgergeld-Empfängerin regelmäßig Streifzüge durch ihre Nachbarschaft. Dabei entdeckt sie auf dem Sperrmüll der Nachbarn zum Teil wahre Schmuckstücke! Sogar elektronische Geräte – Pamela ist inzwischen stolze Besitzerin eines Akkuschraubers, einer Kaffeemaschine und sogar einer eines kabellosen Staubsaugers. „So kann man sich seine Wohnung auch einrichten“, erklärt die Bürgergeld-Empfängerin.

+++ Bürgergeld-Empfängerin bekommt kein Geld vom Jobcenter – „Kratz‘ dem Typen die Augen aus“ +++

Inzwischen besteht der Großteil ihrer Wohnung aus Funden vom Sperrmüll. „Ich finde jedes Mal etwas. Ich verstehe das gar nicht. […] Die [Sachen] kosten richtig Geld. […] Warum schmeißt man sowas weg?“, erklärt die 58-Jährige fassungslos. Ihr Fazit lautet: „Die Leute haben alle zu viel Geld!“

Pamela hat kein Verständnis für das Verhalten ihrer Mitmenschen

Ihr vermeintlich bester Fund ist ein kleiner Flachbild-TV samt Wandhalterung. „Das hat man zusammen weggeschmissen, also sage ich mir, dass die Leute zu viel Geld haben. Ich zu wenig und die zu viel. Was machen die Leute eigentlich immer mit so viel Geld?“ Durch ihre Erkundungstouren in der Nachbarschaft konnte die Bürgergeld-Empfängerin so schon viel Geld sparen.

Pamela erklärt: „Ich könnte mir das auch kaufen, aber ich muss immer erst gucken, dass alles bezahlt ist – Strom, ein Teil Miete und sowas alles. Also ich mache das nur, wenn etwas übrig bleibt, weil ich mir sage, dass zuerst alles andere bezahlt werden muss. Ich bin auch sehr sparsam. Wenn ich mir nichts kaufen kann, dann kann ich mir das auch verkneifen und mache das auch nicht. Ich muss ja nicht das machen, was alle machen und gleich das ganze Geld verpulvern.

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Hartz und Herzlich“ täglich ab 18.05 Uhr. Vorab ist die Sendung auch in der RTL+-Mediathek abrufbar.