Bürgergeld-Empfängerin fühlt sich machtlos: „Mich kotzt es an“

Die Sozialreportage „Hartz und Herzlich“ begleitet Menschen in sozialen Brennpunkten mit Kameras durch ihren Alltag. Viele Protagonisten beziehen dabei staatliche Unterstützung, um ihren Alltag meistern zu können. In einer neuen Folge „Hartz und Herzlich – Tag für Tag Rostock“ zeigen die Bewohner des Blockmacherrings, mit welchen Herausforderungen sie täglich kämpfen.

Bürgergeld-Empfängerin Pamela ist seit drei Jahren Bewohnerin des Rostocker Stadtteils Groß Klein. In dem Viertel im Nordwesten der Hansestadt direkt an der Ostsee leben an die 14.000 Menschen. Wie viele von ihnen kämpft auch sie täglich mit familiären Sorgen und dem Leben am finanziellen Existenzminimum.

Bürgergeld-Empfängerin hat vorgesorgt

Seit 8 Monaten wohnt Bürgergeld-Empfängerin Pamela in ihrer Ein-Zimmer-Wohnung mit 36 Quadrat-Metern. Um die Inneneinrichtung ihrer Wohnung aufzubessern, startet die Bürgergeld-Empfängerin regelmäßig Streifzüge durch ihre Nachbarschaft. Diesmal hat die 59-Jährige dabei eine Kaffeemaschine ergattern können – ihre fünfte um genau zu sein! „Ich hebe die alle auf, falls mal eine kaputt geht, weil man ja nicht immer gleich das Geld für eine neue Kaffeemaschine hat und so habe ich immer welche auf Reserve.“

Als Freundin Marita zu Besuch bei kommt, präsentiert Bürgergeld-Empfängerin auch ihr stolz ihre neueste Errungenschaft. Maritas Fazit ist eindeutig: „Die Leute haben wirklich zu viel Geld!“ Davon Kann Bürgergeld-Empfängerin Pamela nur träumen! Nach Kürzungen seitens des Amts muss sie dringend einen neuen Job finden, um sich über Wasser halten zu können!

Pamela ist verzweifelt

Pamela bezieht Bürgergeld und Witwenrente, hat sich ihr Einkommen aber im vergangenen Sommer durch Putztätigkeiten aufgebessert. Daran muss sie nun anknüpfen – und zwar schnellstmöglich! Ihre finanzielle Situation macht Pamela nämlich schwer zu schaffen, doch sie hat alles in die Wege geleitet – und nun heißt es abwarten. Um nicht länger mit ihren Sorgen und Ängsten allein zu sein, vertraut sie sich ihrer Freundin Marita an.

+++ Bürgergeld-Empfänger sollen neuen Job finden – „Gar keinen Bock“ +++

„Ich hoffe jetzt erstmal, dass das mit der WIRO klappt. Ich habe jetzt gestern alles dahingebracht also Bewerbung, Lebenslauf und das Schreiben, dass ich Büroräume sauber mache und noch einen Schulgang machen kann, wo ich mich hocharbeiten kann. Mich kotzt es auch an, hier den ganzen Tag zu sitzen. Ich würde auch lieber arbeiten gehen. Ich bin fleißig und ich gehe gerne arbeiten“, erklärt sie Marita um diese auf den neuesten Stand zu bringen.

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Hartz und Herzlich“ täglich ab 18.05 Uhr. Vorab ist die Sendung auch in der RTL+-Mediathek abrufbar.