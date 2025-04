Bürgergeld: Ex-Obdachlose bezieht neue Wohnung ohne Möbel – „Können ihren Scheiß behalten“

Lange Zeit lebte Pamela auf der Straße. Die 58-Jährige aus der Bürgergeld-Doku „Hartz und Herzlich“ schlief mit ihrem Hund Tutschi in einem Zelt. Mittlerweile hat die Wahl-Rostockerin, die gebürtig aus Berlin kommt, ein Dach über dem Kopf.

Gerade erst hat Pamela eine neue Wohnung bezogen, doch es gibt ein Problem. Die „Hartz und Herzlich“-Protagonistin hat kaum Möbel – und ist stinksauer deswegen.

Bürgergeld: Ex-Obdachlose hat neue Wohnung – und ist auf 180

Selbst Schuld trägt die RTL2-Rostockerin nicht, dass ihre Wohnung noch relativ kahl ist.

Vor circa drei Wochen hat Pamela sich Möbel bei Poco bestellt und auch schon bezahlt. 600 Euro hat sie der Spaß für ein Bett und eine Wohnwand gekostet. Geliefert werden sollten die Möbel längst. Doch von wegen! Die Bewohnerin des Bürgergeld-Viertels in Rostock wartet immer noch auf die Lieferung.

+++ Bürgergeld-Empfängerin über Arbeit – „Sehe nicht ein, dass ich mich kaputt mache“ +++

„Wenn sie mir die Möbel nicht liefern wollen, dass müssen sie mir das Geld wiedergeben und dann können sie ihren Scheiß behalten.“ Wenigstens hat Pamela eine feste Bleibe trotz fehlender Möbel. „Eine Wohnung ist auf jeden Fall besser als ein Zelt draußen in der Kälte. Da ist ja keine Heizung drin, nur Decken und Kissen. Da bin ich ganz froh drüber, dass ich meine eigene Wohnung habe.“

Möbel hätte sie nun aber langsam auch gerne und macht sich nach mehrmaligen erfolglosen Telefonanrufen bei Poco selbst auf den Weg ins Einrichtungshaus. Pamela: „Wenn man mich so lange hängen lässt, finde ich das nicht zum Totlachen.“

+++ Bürgergeld-Empfänger haut Geld auf den Kopf – „Erstmal einen neuen Fernseher“ +++

Doch wirklich was vollbringen kann die 58-Jährige vor Ort nicht. Krankheitsbedingt konnte die Ware nicht geliefert werden, die Schuld will Poco laut Pamela aber nicht wirklich auf sich nehmen. Die RTL2-Protagonistin ist nun am Ende ihrer Geduld.

„Ich habe jetzt so Magenschmerzen, weil ich mich da drinnen so aufgeregt habe, das ist nicht schön, das macht keinen Spaß mehr. Wenn bis Ende Oktober die Möbel nicht da sind, will ich mein Geld wiederhaben. Das Spielchen mache ich nicht mit. Dann fahre ich lieber ins Sozialhaus und hole mir da Möbel, weil da liefern sie gleich am nächsten Tag.“

Ob Pamela noch eine Poco-Lieferung bekommt, wird sich in naher Zukunft zeigen. Die ganze Folge von „Hartz und Herzlich“ kannst du in der Mediathek bei RTL+ sehen.