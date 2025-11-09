„Wie so’n Trieb“: Darum wirft ein Bürgergeld-Empfänger aus NRW sein Geld aus dem Fenster

Er hatte einen guten Job, ein gutes Leben. Doch dann trat die Sucht in sein Leben. Christian aus Neuss in NRW hatte einst alles, was er sich wünschte. Doch der Hang zum Spiel. Der Wunsch an Automaten zu zocken war zu groß. Heute ist der Neusser arbeitslos, Bürgergeld-Empfänger und kommt von den Spielautomaten einfach nicht los.

Einen fünfstelligen Betrag habe er bereits verzockt, berichtet Christian in der RTL-Zwei-Doku „Armes Deutschland“. Geld, das der Bürgergeld-Empfänger jetzt gut gebrauchen könnte. Geld, das er nie wiedersehen wird.

Bürgergeld-Empfänger ist spielsüchtig

„Es ist wie so’n Trieb. Ich muss es irgendwie machen, will es eigentlich nicht. Aber es bleibt irgendwie immer was hängen“, Christian. Und so zieht es den Bürgergeld-Empfänger wieder in die Kneipe und zu den Automaten.

++ Arbeitslose hebt komplettes Bürgergeld ab: Das meiste landet direkt bei „dm“ ++

Es sei ein „erwartungsvolles Gefühl“, das Geld in die Automaten zu werfen, beschreibt Christian. Er habe immer die Hoffnung, dass etwas dabei herumkomme, auch wenn ihm eigentlich klar ist, dass das Geld weg sei. Rund 5.000 Euro habe er in seinem Leben bereits gewonnen, auf der anderen Seite aber auch rund 25.000 Euro verloren.

„Es ist eine Sucht“

Seit über 30 Jahren ist der 52-Jährige spielsüchtig. Hat in den knapp fünf Minuten, die er mit Kamerabegleitung an den Automaten verbrachte, zehn Euro verspielt. Das sei enttäuschend, erklärt der Bürgergeld-Empfänger, er nehme es aber hin. „Am Anfang habe ich mich sehr aufgeregt. Da war ich stinksauer, auf den Automaten, auf mich, je nachdem, wie die Gefühlslage gerade war. Aber mittlerweile habe ich es akzeptiert“, so der Neusser. Am besten sei es natürlich, gar nicht zu spielen, das weiß er auch, es sei jedoch schwer, aufzuhören.

„Es ist eine Sucht“, so der 52-Jährige, „wie Alkohol, wie Drogen, es ist eine Sucht.“ Eine Sucht, aus der Christian bislang noch keinen Weg gefunden hat. Und so bleibt ihm nur zu wünschen, dass er diesen irgendwann einmal für sich findet.