Bürgergeld: Familie scheitert an Wohnungssuche – „Sind nicht die Saubersten“

Sie sind fast schon eine „Hartz und herzlich“-Kultfamilie: Sandra, Tino und ihre sechs Kinder aus Rostock. Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer sind dabei, wenn RTL Zwei die großen und kleinen Abenteuer der beiden beleuchtet. Doch es gibt auch Rückschläge. Rückschläge, die jeder Bürgergeld-Empfänger wohl nur allzu gut kennt.

So suchen Sandra und Tino schon seit geraumer Zeit nach einer neuen Wohnung, fernab von Rostock. Doch die Suche ist für die beiden Sozialhilfe-Empfänger alles andere als einfach. Warum? Da hat die 39-jährige Sandra so ihre ganz eigenen Theorien.

Wohnungssuche gestaltet sich als schwierig

„Das läuft ein bisschen schleppend. (…) Wenn man die anschreibt, kommt nichts zurück oder Absagen. Die kennen uns wahrscheinlich aus dem Fernsehen und ich schätze mal, dann werden sie sagen, die Familie wollen wir nicht“, ist sich Sandra sicher.

Und weiter: „Weil wir nicht sie Saubersten sind. Wir sind nicht sauber und nicht dreckig, aber manche wollen wirklich Picobello-Leute haben, die wirklich alles picobello haben.“ Aufgeben wollen sie und ihr Mann jedoch nicht.

„Wenn man Träume hat, soll man die nicht aufgeben“

„Wenn es jetzt eben noch nicht klappen tut, dieses Jahr oder nächstes Jahr, weil wenn man dann auch Arbeit kriegt, dann verschieben wir eben noch ein bisschen nach hinten. Vielleicht schaffen wir es irgendwann mal. Ansonsten spiele ich Lotto“, so die sechsfache Mutter und dreifache Oma. Sie findet: „Wenn man Träume hat, soll man die nicht aufgeben.“

Und es scheint wirklich voranzugehen. So durchläuft der 45-jährige Tino eine Maßnahme des Arbeitsamtes, wie es in der „Hartz-und-herzlich“-Folge heißt, die RTL Zwei am kommenden Montag (8. Januar 2024) um 17.05 Uhr ausstrahlt. Er lernt nun, wie er eine Bewerbung richtig verfasst. Vielleicht wird es also bald bedeutend einfacher bei der Wohnungssuche.