Bürgergeld-Empfänger wird alles zu viel: „Angst, dass ich irgendwann zusammenbreche“

Sein Verhalten schwankt immer zwischen Dreistigkeit und latenter Überforderung. Bürgergeld-Empfänger Pascal ist seit geraumer Zeit schon Protagonist der RTL-Zwei-Doku „Hartz und herzlich“ und sorgt dort stets mit seiner Ausredenflut für Aufsehen. Und so sind in der Folge, die RTL Zwei am 24. August 2025 zeigte, wieder alle Schuld an seiner Misere. Nur er selbst nicht.

Der Bürgergeld-Empfänger hat nämlich Post vom Amt bekommen. Der 22-Jährige soll rund 4.000 Euro Kindergeld zurückzahlen. Der Grund: Pascal soll in einem Beschäftigungsverhältnis gestanden haben, während er die Gelder bekam. Das geht natürlich nicht. Das Geld zurückzahlen dürfte aber auch schwierig werden.

Pascal muss 4.000 Euro zurückzahlen

Schließlich ist er arbeitslos. Und nur mit dem beantragten Bürgergeld, würde es einige Zeit dauern, um die Schulden zu begleichen. Dem jungen Mann wird alles zu viel. „Also ich finde es gut, dass wir das jetzt angehen. Es braucht natürlich seine Zeit auch, bis ich da wieder normalisiert bin und reinkomme und so. In letzter Zeit brauche ich sehr viel Hilfe“, merkt Pascal, „ich habe halt irgendwann mal Angst, dass ich irgendwann zusammenbreche, weil das einfach alles zu viel wird.“

Schuld seien laut Pascal die Behörden: „Ist so, man kriegt ja von Ämtern oder von anderen Behörden kriegt man ja gar keine Unterstützung. Man wird … Ja, Pascal, du musst aber das noch machen, und da noch hinrennen und da noch hinrennen…“

„Jetzt haben wir natürlich die Arschkarte“

Seine Mutter Beate hingegen sieht das etwas pragmatischer: „Jetzt haben wir natürlich die Arschkarte. Und jetzt müssen wir halt machen, was die verlangen. Ist doch klar.“ Auch wenn sich das Pascal sicherlich ein wenig anders vorgestellt hätte.

Doch aufgeben will der Arbeitslose nicht. Er sucht nun vehement nach einem Job. Immerhin ein guter Schritt in die richtige Richtung.

RTL Zwei zeigt „Hartz und herzlich“ von montags bis freitags um 18.05 Uhr im TV und vorab bereits bei RTL Plus.