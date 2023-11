Mädchen (16) aus Bürgergeld-Familie bekommt Baby: Und geht direkt ins Heim

Wenn Kinder Kinder kriegen … Es ist wohl eine Nachricht, die keine Mutter der Welt gerne hört. Das eigene Kind ist noch keine 18 Jahre alt, aber schon schwanger. Doch genau diese Nachricht bekam vor einiger Zeit „Hartz und herzlich“-Protagonistin Katrin. Jelena, die Tochter der Bürgergeld-Empfängerin, ist Mutter geworden. Mit gerade einmal 16 Jahren.

Doch es scheint, als würde die Teenagerin ihr Leben gut meistern. Wohl auch, weil sie sich direkt patente Hilfe geholt hat. Schon kurz nach der Geburt ist Jelena nämlich ins Mutter-Kind-Heim gezogen. Oma Katrin jedenfalls ist stolz wie Oskar. „Die Jelena hat jetzt im Januar auch ihre Mausi bekommen“, berichtet die Bürgergeld-Empfängerin in der neuen „Hartz und herzlich“-Folge, die RTL Zwei am Dienstag (21. November 2023) ausstrahlt.

Tochter (16) aus Bürgergeld-Familie wird Mama

Und weiter: „Ich war natürlich dabei. Auf natürlichem Weg. Habe aber alles mit ihr gut gemeistert. Habe natürlich mitgepresst wie so eine Verrückte. Und dann hat die Ärztin gesagt, nein, das sollte ich unterlassen, weil das geht in den Kopf. Da könnte auch was platzen, ne.“

Zum Glück jedoch ist alles gut gegangen. Schließlich will Katrin ihre Tochter auch nach der Geburt noch bestmöglich unterstützen: „Vom ersten Tag an alles supergut gemacht, was die Kleine betrifft. Gewickelt, Essen gegeben, alles hat super geklappt. Und jetzt ist die Jelena dort, wo auch die Jasmin ist, im Mutter-Kind-Heim.“

Viermal sind Katrin und ihr Mann bereits Großeltern geworden. „Ist ja eigentlich was Schönes, bloß die Mädchen … ich kann ja nicht überall dabei sein und das Licht halten. Es ist jetzt nun mal so, wie es ist, und fertig. Auch wenn die Jelena jetzt ein bisschen jünger war. Aber sie kommt gut zurecht, ihr geht’s gut, der Kleinen geht’s gut, die Mitarbeiterinnen im Mutter-Kind-Heim haben nichts auszusetzen“, so Katrin. Dann bleibt nur zu hoffen, dass sich die Kleine gut entwickelt und ein tolles Leben vor sich hat.