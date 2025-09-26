Bürgergeld-Empfängerin will Minijob: Ihre Bewerbung ist eine Frechheit

Sie ist schon fast so etwas wie eine Kult-Protagonistin der RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku „Armes Deutschland“: Carola aus Köln. Ihre Männergeschichten, dazu der latente Unwille einer ernsthaften Arbeit nachzugehen, hat dem Sender bereits einige Stunden Material beschert.

In der Sonderausgabe „Armes Deutschland: Carolas Welt“ bietet RTL Zwei Carola am Samstag (27. September 2025) eine ganz besondere Bühne. Von 20.15 Uhr bis 23.15 Uhr geht es in der Bürgergeld-Doku nur um sie. Und da kommt auch die ein oder andere skurrile Idee der Bürgergeld-Empfängerin wieder an das Licht der Öffentlichkeit.

Bürgergeld-Empfängerin Carola will im Supermarkt arbeiten

So wollte sich Carola einst im Kölner Einkaufszentrum „Köln Arcaden“ um einen Minijob in einem Supermarkt bewerben. Zu ihrer Überraschung jedoch entschied sich die Marktleitung für einen anderen Kandidaten. Wenn man sich allerdings ihre Bewerbung anschaut, ist die Entscheidung durchaus nachvollziehbar.

So hatte Carola statt eines, ordentlich per Computer verfassten Bewerbungsschreibens für einen handgeschriebenen Zettel entschieden, auf dem sie mehr oder weniger leserlich zu Verstehen gab, dass sie sich als Regaleinräumerin bewerbe. Dass diese doch recht spezielle Form der Bewerbung keinen Erfolg versprach, kann Carola nicht verstehen.

„Ich kann es mir einfach nicht erklären“

„Ich kann es mir einfach nicht erklären“, gab sie bei RTL Zwei zu Protokoll. Doch warum hat sie denn die Bewerbung nicht mit dem Computer verfasst? „Weil ich lieber das mit der Hand gemacht habe, als wie mit dem Computer“, so Carola, „weil Hand ist besser zu lesen, sonst hätte der jetzt auch was gesagt. Und deswegen habe ich das mit der Hand gemacht.“

Dass der Vierzeiler, den Carola da als Bewerbung verkaufen wollte, eher eine Frechheit als eine ernst zu nehmende Interessensbekundung aufgenommen wurde, kann sie nicht verstehen. „Ich war in der Vermutung, dass das reicht. Also war jetzt die ganze Arbeit umsonst“, zeigt sich Carola enttäuscht. Naja, vielleicht lernt sie ja daraus.

Wichtig: Carola ist ein Sonderfall. Die meisten Empfänger von Sozialleistungen wollen schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot.