Bürgergeld-Empfängerin verschweigt Minijob: Jobcenter schlägt eiskalt zurück

Schlechte Nachrichten für Jessica und Olaf, die Protagonisten der RTL-Zwei-Armutssoap „Hartz Rot Gold“. Das Bürgergeld des Hamburger Paares wurde um satte 20 Prozent gekürzt. Das jedoch ist nicht etwa ein Fehler des Jobcenters. Nein, das hat sich das Paar selbst zuzuschreiben.

So hatte die 39-jährige Bürgergeld-Empfängerin Jessica einen Minijob angenommen, dies dem Jobcenter aber nicht mitgeteilt. Und so reagierten die Mitarbeiter der Behörde eiskalt und strichen dem Paar ein Fünftel seiner „Einnahmen“.

Jobcenter streicht Bürgergeld-Empfängern 20 Prozent

Für Jessica und Olaf ein herber Schlag. Gespart werden soll nun ausgerechnet an Lebensmitteln. Und so berichtet Olaf, während er sich genüsslich eine Zigarette raucht, dass es abends eine ganz spezielle Essenskombi geben wird. Kartoffelpüree mit Pommes. Zweierlei vom Erdapfel also. Klingt besonders.

Die Lage jedoch ist angespannt. So muss das Paar eigentlich monatlich 200 Euro für die Mietschulden von Olafs verstorbenem Vater aufbringen. Doch das ist in dieser Situation nicht mehr möglich. Problematisch ebenfalls: Das Kartoffelpüree, das Olaf zum Abendessen bereiten will, haben die beiden auf der Straße gefunden. Gleich mehrere Packungen haben dort gelegen, berichtet Jessica. Zum Teil sind diese auch bereits abgelaufen.

Bürgergeld-Paar hat auch noch Tiere

Jessica jedoch scheint das nicht zu stören: „Die sind ja original eingeschweißt. Der Karton ist ein bisschen zerdellt, aber ist ja trotzdem nicht schlecht, ist ja immer noch verwendbar.“ Warum auch wegschmeißen, wenn sie noch gut sind. Bei lediglich 270 Euro, die den beiden nach Abzug aller Fixkosten übrig bleiben, bleibt ihnen aber auch eigentlich keine andere Wahl.

Auch, weil Olaf und Jessica noch mehreren Tieren ein Zuhause geben. Viel bleibt da wirklich nicht. Umso trauriger, dass Jessica ihren Minijob so schnell wieder geschmissen hat.

RTL Zwei zeigt die neue Folge „Hartz Rot Gold“ am Dienstag, 29. Juli 2025 um 20.15 Uhr. Wichtig: Nicht alle Bürgergeld-Empfänger verhalten sich wie Jessica und Olaf. Die meisten wollen schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot.