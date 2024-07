Bürgergeld-Empfängerin von Abzügen genervt – „Wofür soll ich arbeiten gehen?“

In der beliebten Sozialdoku „Hartz und herzlich“ auf RTL2 erleben Zuschauer hautnah das Leben der Protagonisten, die in sozialen Brennpunkten hauptsächlich mit Bürgergeld auskommen müssen. Diesmal stehen die Busenfreundinnen Ela (55) und Beate (55) aus den Benz-Baracken in Mannheim im Fokus der Aufmerksamkeit.

Denn: Bürgergeld-Empfängerin Ela fühhlt sich vom Jobcenter ungerecht behandelt und lässt ihrer Wut freien Lauf. Sie und Beate versuchen, mit einem Minijob in einer Reinigungsfirma ihr Einkommen aufzubessern. Doch die Ernüchterung ist groß: Von jeweils 520 Euro bleiben ihnen nur 184 Euro, weil der Rest an das Bürgergeld angerechnet wird.

Bürgergeld: Lohnt sich die Arbeit noch?

Ela ist sauer: „Wir gehen ja dafür arbeiten. So wie jeder andere auch. Wenn du am Ende des Monats deine Lohnabrechnung bekommst und siehst, was du eigentlich verdient hast…“ Sie stellt die Frage, die vielen auf den Lippen brennt: „Da braucht sich das Jobcenter nicht wundern, wenn wir sagen ‚Nein, wir gehen nicht arbeiten und bleiben daheim.‘ Wofür soll ich denn arbeiten gehen, wenn ich es am Ende abgezogen kriege?“

+++ Obdachlose Bürgergeld-Empfängerin muss Hab und Gut verkaufen – „Damit wir was zu essen haben“ +++

Aber das Drama nimmt seinen Lauf: Ela fliegt fristlos raus, weil sie morgens nicht rechtzeitig zum Putzen erschienen ist. Eine Schulklasse stand schon vor der Tür, und es war noch nicht geputzt. Ela hatte einen Aushang mit der Info übersehen und mit der Chefin Ärger bekommen. „Sie hat gesagt, ich muss jetzt um 6 Uhr kommen. Dann habe ich gesagt: ‚Ich kann aber nicht um 6 Uhr, dann musst du dir jemand anderes suchen’“, gesteht die RTL2-Protagonistin. Die Konsequenz folgte prompt: Ela wird per Telefon gekündigt.

RTL2 zeigt aktuell alte Folgen „Hartz und Herzlich – Tag für Tag aus den Benz-Baracken“ täglich ab 16.05 Uhr im Programm oder im Vorfeld in der Mediathek bei RTL+.