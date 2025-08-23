Arbeitslose lacht: „Mit Bürgergeld lebt man besser, als wenn man arbeitet“

Es sind Worte, die jedem hart arbeitenden Menschen in Deutschland in der Seele weh tun. „Mit Bürgergeld und Minijob haben wir mehr, als wenn wir Vollzeit arbeiten gehen.“ Es sind die Worte von Bürgergeld-Empfänger Jan. Der 24-jährige Protagonist der RTL-Zwei-Armutsreportage „Armes Deutschland“ lebt noch bei seiner Mutter Sandra. Die, nebenbei gesagt, auch arbeitslos ist und daran auch nichts ändern will. Schließlich hat sie drei Katzen, die sie zu beaufsichtigen hat.

1.100 Euro bekommt das Mutter-Sohn-Duo aus Herten in Nordrhein-Westfalen. Geld, das ihnen scheinbar zum Leben reicht. Auch, weil sie einen gemächlichen Lebensstil präferieren. „Unser Tag sieht so aus, ich steh morgens auf, tue frühstücken. Er später. Aber Tee oder Kaffee trinken wir zusammen. Und dann fange ich an, hier zu saugen, Katzenklo machen“, berichtet Sandra. Ganz entspannt also. Warum auch nicht, hat es sich das Bürgergeld-Duo doch mit dem Geld vom Amt gemütlich gemacht.

Bürgergeld-Duo lässt es sich gut gehen

Die Miete von 400 Euro plus Nebenkosten zahlt das Amt, dazu gibt es die 1.100 Euro Bürgergeld. Viel zu tun haben die beiden also nicht. Dafür eine erschreckende Historie. Bezieht die 55-jährige Sandra doch seit sage und schreibe 38 Jahren Geld vom Staat. Vollzeit hat die Hertenerin gar noch nie gearbeitet. Ihre Einstellung: „Mit Bürgergeld lebt man besser, als wenn man arbeitet.“

++ Bürgergeld-Paar beantragt alles, was geht: „Umso mehr Geld, umso besser“ ++

Und auch der 24-jährige Jan hat keine Ausbildung und keinen Job. Und macht es sich bei seiner Mutter bequem. „Miete wird bezahlt, Strom wird bezahlt, Gas wird bezahlt, Katzenfutter haben wir auch, Katzenstreu habe ich auch“, lacht Mutter Sandra. Und auch Jan kann darüber nur witzeln. „Wir haben alles“, so der 24-Jährige.

Dass der Steuerzahler für ihr Glück aufkommen muss, scheint das Duo nur bedingt zu interessieren.

RTL Zwei zeigt die Episode „Armes Deutschland“ mit Jan und Sandra am 30. August 2025 um 20.15 Uhr. Wichtig: Nicht alle Bürgergeld-Empfänger verhalten sich so wie das Mutter-Sohn-Duo. Die meisten wollten schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot.