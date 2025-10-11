Bürgergeld-Paar wirft die Kohle aus dem Fenster: Zur Hälfte des Monats hat es noch 12 Cent

Wer als Paar vom Bürgergeld lebt, bekommt im Monat 1.012 Euro. Dazu kommen die Kosten für Unterkunft und Heizung, die auch vom Staat übernommen werden. Wenn man vernünftig haushaltet, kann man damit also durchaus über den Monat kommen. Wenn das Wörtchen „wenn“ nicht wäre. Denn Jerome und Michelle (24) aus Hamm kommen mit dem Geld so gar nicht zurecht. Im Gegenteil.

Das Paar wirft das Bürgergeld geradezu aus dem Fenster. Und so ist es nicht verwunderlich, wenn zur Hälfte des Monats ein Großteil des Geldes bereits ausgegeben wurde. Wobei ein Großteil des Geldes bei den beiden durchaus dezent untertrieben ist. Zur Mitte des Monats bleiben ihnen nämlich nur noch zwölf Cent. Und ein paar Pfandflaschen, wie Jerome betont.

Bürgergeld-Paar steckt tief in den Schulden

Viel ist das, wenn man die hohen Lebensmittelpreise bedenkt, nun wirklich nicht. Doch wie lebt man 15 Tage lang mit nur zwölf Cent und Pfandflaschen im Wert von knapp 1,50 Euro? Und wie konnte es überhaupt so weit kommen? Nun ja, die Ausgaben der beiden standen einfach nicht in Einklang mit ihren Einnahmen. Da wurde eine Handykarte gekauft, dazu mussten Geldstrafen bezahlt werden. Und auch eine neue Uhr gönnte sich die 24-jährige Michelle. Kostenpunkt des Zeitmessers: 150 Euro. Dass sie diese nicht aufsetzt und sie nun in der Ecke verstaubt … geschenkt.

„Ich gehe einfach so durchs Leben, ich nehme das einfach in Kauf“, so Jerome, „ich nehme es einfach hin, wie es ist. Was soll ich mir Sorgen machen? Dann müsste ich mir ja 24/7 Sorgen machen.“

Die Schulden werden immer mehr

Und so lassen sich die beiden trotz ihrer Geldsorgen nicht vom Shoppen abhalten. Eine Fahne, eine kurze Hose, eine Kette, ein Hornhauthobel … bequem per Post geliefert. Dass Michelle auch noch 20.000 Euro Schulden hat, scheint hier niemanden ernsthaft zu stören. Und auch nicht, dass die Zahlungsaufforderungen von Telekom, Ruhrbahn und Co. sie langsam aber sicher in den Ruin treiben. Ihr einziger Ausweg: Die Privatinsolvenz.

Wichtig: Nicht alle Bürgergeld-Empfänger sind wie Jerome und Michelle. Die meisten wollen schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot.