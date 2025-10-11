Bürgergeld-Empfänger packt aus: Er kassiert Geld vom Amt im Voraus!

Die RTL-Zwei-Serie „Hartz und herzlich“ begleitet Menschen unterschiedlichen Alters, die in prekären Verhältnissen leben. Ein Großteil von ihnen ist auf staatliche Unterstützung, darunter das Bürgergeld angewiesen.

Pascal zählt zu den bekanntesten Gesichtern der Doku. In seinem Leben verändert sich momentan vieles. Eine verordnete Maßnahme des Jobcenters bringt mächtig Trubel in seinen Alltag, doch auch finanziell erreicht ihn bald ein echter Geldsegen. Vor der RTL Zwei-Kamera gewährt der Bürgergeld-Empfänger nun tiefe Einblicke in seine aktuelle Situation.

Bürgergeld-Empfänger erwartet Geldregen vom Amt

Der TikTok-Influencer kann von seiner Social Media-Leidenschaft aktuell noch nicht leben. Daher muss er ein vom Jobcenter vemitteltes Hilfsangebot, bei der Diakonie Mannheim, wahrnehmen.

++ auch für dich interessant: Bürgergeld-Empfänger freut sich über Geld – dann folgt die bittere Wahrheit ++

Bei den vier Besuchen hat der Bürgergeld-Empfänger schon einiges erlebt. Er berichtet, dass sie am ersten Tag über den Arbeitsablauf gesprochen haben. An Tag zwei, drei und vier übten sie sich im Schreiben von Lebensläufen und erforderlichen Jobcenter-Anträgen sowie dem Verfassen des Kindergeld-Antrags.

Obwohl die Bearbeitung des Kindergeld-Antrags nach seiner Aussage vier Monate dauern kann, erhält Pascal schon bald ein Plus auf seinem Konto. „Das Gute ist, dass uns das Jobcenter das Kindergeld vier Monate im Voraus gibt. Sie holen sich das Geld dann von der Kindergeldkasse“, erzählt Pascal schmunzelnd.

Er will noch höher hinaus

Doch der 22-Jährige schmiedet noch weitere Pläne und hofft auf weitere Einnahmequellen. „Ich will mich noch weiter bewerben. Man sieht, dass TikTok läuft. Aber es ist keine Sache, bei der man 2000 Euro im Monat verdient“, erklärt der Bürgergeld-Empfänger.

Sein ausgemachtes Ziel? Eine Firma, in der er eine Praktikum- oder eine Teilzeitstelle antreten kann. Fest steht für ihn: Es muss ihm Freude bereiten. Zudem darf sein TikTok-Business währenddessen nicht darunter leiden.

Die aktuelle „Hartz und herzlich“-Episode „Überraschende Rückkehr“ wird am Montag (13. Oktober) um 12.55 Uhr bei RTL Zwei ausgestrahlt. Sie ist außerdem vorab bei RTL+ verfügbar.