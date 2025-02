Häme für Bürgergeld-Empfänger: „Den würde ich zur Arbeit treten“

Er ist einer der bekanntesten Protagonisten der RTL-Zwei-Bürgergelddoku „Hartz und herzlich“: Pascal aus Mannheim. Seit einigen Monaten schon ist der Bürgergeld-Empfänger immer wieder in der täglichen Serie zu sehen. Durch den übertriebenen Willen, täglich zur Arbeit zu gehen, fiel der Mannheimer jedoch bislang nicht auf.

Und auch die neuste Aufgabe scheint den jungen Mann, der so gern als TikTok-Star sein Geld verdienen würde, nicht wirklich vom Konzept der geregelten Lohnarbeit zu überzeugen. So zeigt die Bürgergeld-Doku, dass Pascal einen Job bei einer Zeitarbeitsfirma bekommen hat. Dort soll der 23-Jährige beim Abfüllen von PET-Flaschen seinen Dienst tun.

Zuschauer gehen auf Bürgergeld-Empfänger Pascal los

Doch so richtig scheint ihm der Job nicht zu liegen. Nach nur zwei Tagen hat sich Pascal wieder von seinem neuen Job verabschiedet. Der 23-Jährige fühlte sich gemobbt, und hat gekündigt, heißt es bei RTL Zwei.

++ Bürgergeld Auszahlung März 2025: An diesem Tag ist es so weit ++

Bei den Zuschauerinnen und Zuschauern der Sendung kam das gar nicht gut an. Auf YouTube machen sie ihrem Ärger Luft. „Den würde ich zur Arbeit treten!!!“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren unter einem Video des 23-Jährigen. Ein anderer schreibt: „Wann greift das Arbeitsamt mal durch? Ich habe 42 Jahre in drei Schichten gearbeitet und habe nie genörgelt. Dafür konnte ich mir viel leisten und leiste mir heute immer noch einiges. Schickt sie endlich arbeiten.“

„Er soll froh sein überhaupt die Möglichkeiten zu bekommen“

Während eine dritte Zuschauerin schimpft: „Er soll froh sein überhaupt die Möglichkeiten zu bekommen. Kann man nur den Kopf schütteln.“ Und ein Vierter meckert: „Gibt es da mal eine Sanktion vom Jobcenter? Der schmeißt jede Arbeit.“

Eine gute Frage. Wir sind jedenfalls gespannt, wie es mit Pascal und seinem Arbeitseifer weitergeht. Klar ist, in einer der neuen Folgen heißt es, dass er den Kopf nicht in den Sand gesteckt und bereits ein neues Vorstellungsgespräch in Aussicht habe. Bleibt nur zu hoffen, dass er dann einen etwas anderen Arbeitseifer an den Tag legen kann.