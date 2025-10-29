Bürgergeld-Empfänger lacht über neuen Job: „Lebe trotzdem auf Staat sein Nacken“

Dieser Mann ist mittlerweile schon fast Kult. Seit einiger Zeit bereits begleitet die RTL-Zwei-Dokureihe „Armes Deutschland“ den Bürgergeld-Empfänger Chris. Dieser zeichnet sich besonders dadurch aus, dass er seit Jahren keiner geregelten Tätigkeit nachgeht und auch keine große Motivation an den Tag legte, dieses zu ändern.

Doch das soll sich nun ändern. Und das aus gleich zwei Gründen. Zum einen hat der Bürgergeld-Empfänger eine neue Frau an seiner Seite, die selbst einer beruflichen Tätigkeit nachgeht. Zum anderen hat er einen Termin beim Jobcenter. Er wird also vermutlich gar nicht drumherum kommen, seinen Hintern von der Couch herunterzubewegen.

„Ich mache mich ja nicht kaputt, das ist ja ein Jobcenter-Job“

„Es würde sich auf jeden Fall lohnen. Ich mache mich ja nicht kaputt, das ist ja ein Jobcenter-Job. Besser als irgendeine Maßnahme, wo man dann nichts bekommt. Natürlich würde mehr gut sein, aber ich werde jetzt auch keinen Job kriegen, bei dem ich 2.000 im Monat verdiene. Kriege ich nicht mehr, ich bin vorbestraft, zutätowiert … von daher muss ich gucken jetzt, was dabei rumkommt“, so der Duisburger.

++ „Armes Deutschland“-Protagonist packt aus: Ausbildung abgebrochen, dann Babystrich ++

Das tat Chris, und bekam von seinem Sachbearbeiter wirklich eine Tätigkeit zugeteilt. „Zwei-Euro-Job andrehen lassen. Wie ich das ja gesagt habe“, so Chris. Er soll nun in einem nahegelegenen Park arbeiten, dort Blumen gießen, Laub fegen … So richtig begeistert wirkt der junge Mann jedoch nicht.

Bürgergeld-Empfänger: „Ich lebe ja trotzdem auf Staat sein Nacken“

„Ich muss das machen. Die Konsequenz wäre, denk ich mal, Sperre oder sowas gewesen. Man ist ja dazu verpflichtet, mitzuarbeiten. Da komme ich ja auch nicht raus. Sind halt 250, 300 Euro mehr. Warum nicht?“, so der 34-Jährige. Und lacht: „Ich lebe ja trotzdem auf Staat sein Nacken. Da werde ich ja auch bleiben, auch wenn ich jetzt eine Zwei-Euro-Maßnahme oder -Job mache. Ist ja trotzdem vom Jobcenter, was da aufgestockt wird.“

RTL Zwei zeigt die neue Folge „Armes Deutschland“ mit Bürgergeld-Empfänger Chris am Dienstag (4. November 2025) um 20.15 Uhr. Vorab ist die Episode bereits bei RTL Plus abrufbar. Wichtig: Nicht alle Bürgergeld-Empfänger verhalten sich wie Chris, die meisten wollen schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot.