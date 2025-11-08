Bürgergeld-Paar im Höhenflug: Es verteilt nun Autogramme

Sie leben auf Kosten des Staates, ließen sich dabei filmen – Jasmin und Maik, bekannt geworden durch die RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku „Armes Deutschland“. Mittlerweile ist das Paar auch in den sozialen Medien aktiv, erlebt dort einen regelrechten Höhenflug.

Allein bei Instagram folgen den Bürgergeld-Empfängern 40.500 Follower. Dazu ist das Paar auch noch bei TikTok und Twitch aktiv. Auch hier kommen noch ein paar Tausend Follower dazu. Ein Social-Media-Höhenflug, der Maik und Jasmin dazu brachte, nunmehr auch Autogramme zu verteilen.

Bürgergeld-Paar verteilt Autogramme

„So erklärte das Paar vor Kurzem in seiner Story: „An alle, die mir geschrieben haben wegen Autogramme. Die Karten sind jetzt fertig und in 2-3 Tagen bei uns!“ Zudem ergänzt das Paar: „Wir nutzen jetzt Paypal für Spenden und Autogramme.“

Ob sich die Bürgergeld-Empfänger ihre Signaturen bezahlen lassen? Unklar. Ebenfalls unklar ist, wie es für Maik und Jasmin in der RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku „Hartz und herzlich“ weitegeht.

Sind Maik und Jasmin bei „Hartz und herzlich“ raus?

So berichtet das Online-Portal „Mannheim 24“, dass Maik und Jasmin in Zukunft nicht mehr bei „Hartz und herzlich“ dabei sein sollen. Demnach soll das Paar in einem mittlerweile gelöschten Instagram-Post folgendes verkündet haben: „Seit wir aus ‚Hartz und herzlich‘ raus sind, läuft unser Leben richtig rund!“ Es wäre mit Sicherheit ein herber Rückschlag für die Fans, die die Geschichten der beiden mit großem Interesse verfolgt hatten.

Angeblich aber, so heißt es bei „Mannheim 24“ weiter, habe der Ausstieg aus der Reihe das Verhältnis des Paares zum Jugendamt verbessert. Sie hätten nun mehr Freiheit und keine Schutzpläne mehr im Jugendamt. „Ein Schutzplan ist ein schriftliches Dokument, das im Falle einer Kindeswohlgefährdung erstellt wird. Oberstes Ziel des Schutzplans ist der Schutz des Kindes und die Gewährleistung seines Wohls“, heißt es vom „Netzwerk Kinderschutz“.