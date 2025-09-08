Bürgergeld-Empfängerin hält Mäuse in Mini-Käfig – Experte warnt vor Konsequenzen

Bei vielen „Hartz und herzlich“-Zuschauern sorgen diesen Szenen für ordentlich Kritik: In den neuen Rostock-Folgen schafft sich Bürgergeld-Empfängerin Bärbel Farbmäuse an. Doch die RTL2-Protagonistin hat weder Vorkenntnisse noch einen artgerechten Käfig zu Hause. In einem winzigen Gehege möchte sie nun drei Mäuse halten.

„Trinkflasche zu groß, Käfig zu klein und dann noch Vogelfutternäpfe“, fasst eine Zuschauerin den Zustand auf Facebook zusammen. Angst vor dem Veterinäramt scheint Bärbel nicht zu haben. Doch in der Tat können ihr ernste Konsequenzen drohen.

Bürgergeld-Empfängerin könnten Konsequenzen drohen

Denn es ist klar geregelt, wie eine artgerechte Haltung von Farbmäusen aussehen sollte. Unsere Redaktion sprach mit dem Deutschen Tierschutzverbund, der aufklärt: „Das Gehege sollte möglichst groß und gut strukturiert sein. Ein Mäusepaar benötigt als Mindestplatzangebot eine Grundfläche von 100 x 50 cm.“

Zudem sollte die Gehegehöhe einen Meter oder mehr betragen, da die Tiere bei guter Strukturierung gerne klettern. Für jedes weitere Tier ist die Gehegegröße um 20 Prozent zu erhöhen – Vorgaben, die Bärbel nicht erfüllt.

Bürgergeld-Empfängerin drohen hohe Kosten

Der Deutsche Tierschutzbund weist zudem darauf hin, dass Verstöße gegen das Tierschutzgesetz teuer werden können. Wer Tiere nachweislich nicht artgerecht hält, muss mit empfindlichen Bußgeldern rechnen. Je nach Schwere des Falls bis zu 25.000 Euro. In extremen Fällen kann sogar ein Tierhalteverbot verhängt werden.

Auch fachlich ist die Sache eindeutig. Mäuse dürfen niemals alleine leben, sondern brauchen Artgenossen. Ideal ist eine Kleingruppe von vier oder mehr Farbmäusen. Da sich Mäuse schnell vermehren, sollten nur Weibchen zusammenleben oder Weibchen mit einem kastrierten Männchen.

Bleibt zu hoffen, dass sich Bärbel die Hinweise von Zuschauern und Experten zu Herzen nimmt und ihre Mäuse doch noch ein artgerechtes Zuhause bekommen.