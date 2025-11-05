Bürgergeld: Arbeitslose investiert 30.000 Euro in „Projekte“ – Am Ende bleibt nichts

Große Träume hat Anita aus Bernau in Brandenburg. In die Realität konnte sie davon jedoch bislang nur die wenigsten umsetzen. In der RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku „Armes Deutschland“ spricht die arbeitslose Dreifachmutter nun über ihre neueste Idee und alte, leider gescheiterte Projekte.

So will Anita mit ihrer Mutter Dorothea und ihrer Tochter Clara nach Los Angeles auswandern. Ihr Traum: Hollywood-Schauspielerin werden. „Ein 0815-Job kommt für mich nicht infrage. Mein Fokus liegt auf der Verwirklichung meines Traumes, nach Los Angeles auszuwandern, und Hollywood-Schauspielerin zu sein“, so die Protagonistin der Bürgergeld-Doku.

Arbeitslose will Schauspielerin in Los Angeles werden

Es ist nicht die erste fixe Idee der 42-Jährigen, die seit rund zwei Jahren wieder in ihrem Elternhaus wohnt. Ihre zwei größeren Söhne leben nicht bei ihr, und so würde wohl nur die kleine Clara den Weg in die USA mit antreten. Doch ob es überhaupt so weit kommt? Fraglich.

Denn Anita hat schon so einige Projekte in den Sand gesetzt, und dabei viel Geld verloren. So sieht es bei ihr seit dem Abschluss ihres Grafikdesign-Studios finanziell mau aus. Als junge Mutter habe sie keinen Job bekommen, erklärt die 42-Jährige. Und so veröffentlichte sie zunächst zwei Romane. Leider mit wenig Erfolg.

„Was ich damit genau verdient habe? Wenn es hochkommt, vielleicht 150 Euro, oder so“, rechnet Anita vor. Dafür aber hat sie jede Menge Geld in das Projekt gesteckt. Zwischen 3.000 und 7.000 Euro schätzt Anita. Doch es gibt noch ein weiteres Projekt.

Tausende Euro für erfolglose Projekte

Anita designt nämlich T-Shirts. Doch auch hier ist der Verlust deutlich höher als der Ertrag. 3.000 Euro gingen beispielsweise an eine Marketing-Firma. Insgesamt, so schätzt die Arbeitslose, habe sie rund 20.000 Euro in ihre „Projekte“ investiert. „Vielleicht 30.000, vielleicht mehr …“, so Anita. Dazu kommt noch ein 100.000-Euro-Kredit, der auf dem Elternhaus lastet.

Ihr wahrer Traum jedoch ist die Schauspielerei. Ihm hängt sie nach, seit sie sechs Jahre alt ist. Ob der Traum irgendwann wahr wird? Das siehst du bei „Armes Deutschland“. Die Episode mit Anita zeigt RTL Zwei am 11. November 2025.