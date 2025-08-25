Bürgergeld-Empfänger sahen Licht am Horizont: Doch eine Nachricht zerstört alles

Es gibt Menschen, die beziehen Bürgergeld, lassen es sich mit der Finanzspritze vom Amt gut gehen. Und dann gibt es Menschen wie die 25-jährige Manuela und den 28-jährigen Mark. Das Paar aus Heinsberg, nahe der niederländischen Grenze, versucht alles, um sich ein schönes Leben aufzubauen. Doch irgendwie kommt immer wieder etwas dazwischen.

Weil Manuela nun eine Ausbildung begonnen hat, übernimmt Mark mehr Pflichten zu Hause. Sein Job als Lkw-Fahrer ist so nicht mehr durchführbar. Also bekommt der Fernfahrer wieder Bürgergeld. Er tut das, um seiner Partnerin eine Ausbildung zu ermöglichen. Steckt für sie zurück. Auch, weil das Paar sich so die enormen Kindergartengebühren für ihre Kids spart. Zwar gibt es eine Kinderbetreuung vom Staat. Die jedoch dauert nur bis 14 Uhr an. Zwei Vollzeit-Arbeiter sind da einfach nicht möglich.

Schocknachricht für „Armes Deutschland“-Protagonistin Manuela

Dennoch wollen die beiden nicht aufgeben, haben gerade erst ihr Traumhaus bezogen und kämpfen für die Familie. Wenn Manuela ihre Ausbildung beendet, hätte die Familie gleich zwei Voll-Verdiener. Der Schritt in eine sorgenfreie Zukunft. Doch dann erreicht die Protagonisten der RTL-Zwei-Doku „Armes Deutschland“ eine Nachricht, die ihnen den Boden unter den Füßen wegreißt.

Bei ihr wurde ein bösartiger Tumor am rechten Eierstock festgestellt. Es ist eine Diagnose, die Erinnerungen an ihre Mutter freisetzte. Diese war, als Manuela noch ein Kind war, an Gebärmutterhalskrebs verstorben. Der Tumor muss nun entfernt werden. Die Sorge bleibt dennoch: „Was ist, wenn es damit nicht getan ist?“

„Da kommt wirklich verdammt große Angst“

„Da kommt wirklich verdammt große Angst, dann habe ich keine Frau mehr“, sagt Mark unter Tränen in die RTL-Zwei-Kamera. Seine Manuela tickt da anders. „Angst lasse ich im Moment nicht zu“, so die 25-Jährige, „das kann ich nicht gebrauchen. Wenn ich jetzt die Angst zulassen würde, dann würde ich wahrscheinlich aufgeben.“ Und so bleibt nur die Hoffnung, dass irgendwie doch noch alles gut geht. Verdient hätte es die Familie.

Die Geschichte von Mark und Manuela siehst du am Samstag (30. August 2025) bei „Armes Deutschland“ um 20.15 Uhr bei RTL Zwei.