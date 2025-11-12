Arbeitslose bekommt kein Bürgergeld: „Ich zwinge die Leute, mir zu helfen“

Es ist ein Drama, das sich in der Bürgergeld-Doku „Armes Deutschland“ abspielt. Anita aus Bernau aus Berlin hat große Träume, aber kann nur wenige davon in die Tat umsetzen. Ob als Autorin oder Designerin, so richtig will der Jobmotor bei der 42-Jährigen nicht anspringen. Dazu ist sie nicht beim Amt gemeldet, hat also weder für sich, noch für ihre kleine Tochter Clara eine Krankenversicherung. Problem jedoch: Clara hat schlimme Zahnschmerzen, wurde bis dato aber vom Arzt abgewiesen, eben wegen der fehlenden Krankenversicherung.

So jedoch geht es nicht weiter, findet die arbeitslose Anita. Und will den kostenlosen Zahnarztbesuch für ihre Tochter notfalls erzwingen. „Die beste Situation ist natürlich, dass sie sagen: Ja, wir helfen dem Kind, weil sie Hilfe braucht. Sonst könnte ich ja unter Umständen auch klagen. Und dann mache ich das einfach wie in Amerika, dann klage ich mir den Weg durch. Und zwinge die Leute mir zu helfen. Oder sie müssen Schmerzensgeld zahlen, oder was auch immer. Ich lasse mich jedenfalls nicht mehr abweisen“, so die Frau aus Bernau bei Berlin.

Arbeitslose will Gratis-Behandlung beim Zahnarzt einklagen

Doch bereits nach fünf Minuten beim Zahnarzt kommen Anita, Clara und Anitas Mutter Dorothea in Tränen aufgelöst wieder aus dem Gebäude. Das Trio wurde erneut abgewiesen. „Wenn du kein Geld hast, nicht krankenversichert bist, du wirst aber auch beim Arbeitsamt abgelehnt, dann bist du am Arsch“, so Anita deutlich. Sie wisse nicht mehr, was sie tun soll.

++ Bürgergeld: Arbeitslose investiert 30.000 Euro in „Projekte“ – Am Ende bleibt nichts ++

Und auch die Oma ist sauer: „Was will der Staat eigentlich? Was will denn dieser Staat?“ Die Leidtragende ist jedenfalls Clara. Sie muss nun mit den Zahnschmerzen leben. Dabei ist nicht der Staat schuld, sondern ihre Mutter. Würde diese arbeiten gehen, oder mit dem Amt kooperieren, wäre Clara schon längst wieder versichert.

Wie es mit der Kleinen weitergeht, siehst du in der neuen Folge „Armes Deutschland“, die RTL Zwei am 18. November um 20.15 Uhr ausstrahlt.